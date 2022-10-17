Российские предприятия продолжат развивать "умное производство"
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник в хладоцентре в региональном опорном ЦОД компании "Ростелеком" в Екатеринбурге
Сложности в экономике и логистике не могут остановить четвертую промышленную революцию в России, считают эксперты. Часть проектов, где временно не будет хватать необходимого "железа", компании могут поставить на паузу, а другие – активно развивать за счет квалифицированных кадров и собственных технологий. Поддержка потребуется малым и средним предприятиям, у которых не хватает компетенций и ресурсов для развития проектов в области цифровизации.
Что такое индустрия 4.0
Об "Индустрии 4.0" в мире говорят давно. Термин, ставший синонимом четвертой промышленной революции, впервые появился в 2011 году, но широкое распространение он получил благодаря Клаусу Швабу (основатель форума в Давосе) в 2016 году.
"В первой промышленной революции сила воды и пара позволила механизировать производство. Во второй электроэнергия использовалась для организации массового производства. В третьей электроника и информационные технологии автоматизировали производство. Теперь она перерастает в четвертую промышленную революцию, характеризующуюся сочетанием технологий, которые размывают границы между физической, цифровой и биологической сферами", - объяснял тогда суть этой революции Шваб.
"Индустрия 4.0" означает принципиально новый подход к производству, автоматизацию бизнес-процессов и внедрение искусственного интеллекта. Фундаментальным отличием от предыдущих периодов станет взаимопроникновение технологий из разных областей: физический мир, цифровые технологии и биологические объекты. Физические системы производства будут глобально взаимодействовать с виртуальными благодаря искусственному интеллекту. Новый подход к производству позволит повысить производительность труда, а также наладить выпуск новых продуктов под конкретные нужды потребителей, без удорожания самого производства. Таким образом, "Индустрия 4.0" поменяет все производственные цепочки.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкЦентральный пульт управления завода "Еврохим ВолгаКалий" в Волгоградской области
Центральный пульт управления завода "Еврохим ВолгаКалий" в Волгоградской области
Концепция четвертой промышленной революции строится на четырех базовых принципах:
- —Совместимость. Определяет способность машин, сенсоров, устройств и людей взаимодействовать через интернет вещей;
- —Прозрачность. В виртуальном мире создается цифровая копия реальных объектов, процессов, систем и функций, которая точно повторяет все, что происходит на производстве;
- —Техническая поддержка. Компьютерные системы анализируют виртуальные данные и помогают людям принимать решения — либо даже полностью замещают живых сотрудников на опасных или рутинных операциях.
- —Децентрализация управленческих решений. Везде, где машина может эффективно работать без вмешательства людей, рано или поздно должно произойти замещение. Нужно достигнуть настолько полной автоматизации, насколько это возможно. Сотрудникам же отводится роль контролёров, подключающихся к работе в нетривиальных или экстренных ситуациях.
"В целом "Индустрия 4.0" – это результат цифровизации и интеграции вертикальной и горизонтальной цепочек создания стоимости, цифровизации предлагаемых товаров и услуг и появления новых цифровых бизнес-моделей и платформ взаимодействия с клиентами", – объясняется в исследовании PwC, посвященном "Индустрии 4.0".
Промышленные революции меняют не только производство, но и всю жизнь людей. Индустрия 4.0, в свою очередь, имеет потенциал изменить не только экономику и систему отношений между людьми, но и само понимание жизни на фоне повсеместного внедрения искусственного интеллекта и роботизации.
Индустрия 4.0 в России
"В Россию идеи "Индустрии 4.0" пришли чуть позже, чем в Европу, но почти сразу получили поддержку на уровне правительства, в том числе. из-за возможности повышения производительности труда в стране. К ключевым программам научно-технологического развития в России, связанным с четвертой промышленной революцией, относят Национальную технологическую инициативу (сроки действия с 2014 по 2035 год), Стратегию научно-технологического развития РФ (с 2016 по 2035 год) и национальную программу "Цифровая экономика РФ" (2019-2024 год)", – перечисляет доцент экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко.
При этом, несмотря на глобальную неопределенность и внешнеполитическое давление, появляются и новые инициативы в этом направлении. Так, в октябре 2022 года при поддержке государства была запущена платформа цифровых решений в рамках нацпроекта "Производительность труда" (эффективность.рф). Она должна помочь бизнесу начать цифровизацию своих предприятий. Это позволит автоматизировать рутинные процессы и повысить контроль над производством и устойчивость компаний к внешним вызовам.
"Главная задача эффективность.рф - сделать доступнее отечественное промышленное и инженерное ПО для российских предприятий. Речь идет не только о цене, но и о снижении зависимости от редких ИТ-компетенций сотрудников предприятий и сокращении сроков внедрения этого ПО. К примеру, срок подбора программного обеспечения сокращается с двух месяцев до двух дней благодаря платформе", – пояснял генеральный директор АНО "Цифровые технологии производительности" Павел Христенко.
Лидеры по внедрению
Первопроходцами по внедрению идей "Индустрии 4.0" в России считают банки и нефтяные компании, постепенно к идее "умного производства" начали приходить и крупные промышленные предприятия. Это компании, у которых есть средства на развитие и необходимые кадры, поясняют эксперты.
"В 2021 году в обрабатывающей промышленности увеличилась частота использования технологий, составляющих "Индустрию 4.0", – анализа больших данных (с 26,5% до 29,9%), Интернета вещей (с 15,8% до 17,6%), промышленных роботов и автоматизированных линий (с 17,2% до 19%), аддитивных технологий (с 5,2% до 5,7%) и "цифровых двойников" (с 3,3% до 3,8%)", – приводит статистику заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Тамара Зинина.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкРабочие на автомобильном заводе "Урал" в городе Миасс
Рабочие на автомобильном заводе "Урал" в городе Миасс
В целом, по данным российского интегратора и разработчика ИТ-решений "T1-Консалтинг", активнее всего цифровизацию в России внедряли предприятия, работающие в сфере розничной торговли, черной металлургии и нефтегазодобывающей промышленности.
"Лидерство компаний розничной торговли связано с характером самой отрасли (гибкость и восприимчивость к технологическим нововведениям), а лидерство черной металлургии и нефтегазодобывающей промышленности связано с высоким уровнем цифровизации отдельных компаний – лидеров", – объясняет Татьяна Крейденко.
Крупные промышленные предприятия и сейчас, в эпоху экономической нестабильности, продолжают инвестировать в развитие идей "Индустрии 4.0".
Например, российский энерго-металлургический холдинг En+ Group запустил корпоративный акселератор "Лаборатория энергетики-2020" для интеграции роботов в процессы, отвечающие так называемым принципам 3D: dirty, dull, dangerous (грязные, скучные, опасные). В рамках акселератора грант на несколько миллионов рублей уже получили студенты ИРНИТУ, представившие промышленного робота для обследования трубопроводов ГЭС компании.
© Фото предоставлено пресс-службой En+ GroupТестирование робота
© Фото предоставлено пресс-службой En+ Group
Тестирование робота
Сибур в сентябре 2022 года анонсировал вывод собственных ИТ-разработок на международные рынки. На первом этапе зарубежным клиентам станут доступны два решения: комплекс промышленного интернета вещей (IIoT) и платформа "Удалённый эксперт AR", сообщают в компании.
Совсем недавно компания "Северсталь" рассказала о запуске первой на внутреннем рынке цифровой платформы по продаже металлопроката. "Платформа меняет формат потребления металлопроката и формирует экосистему сервисов, инструментов и услуг для цифровизации рынка РФ. По своей сути она призвана упростить куплю-продажу продукции без потери качества и гарантировать высокий уровень кооперации между сторонами, что позволит стабилизировать рынок и обеспечить его прозрачность", - пояснял цель ее создания заместитель генерального директора "Северстали" по продажам и операциям Евгений Черняков.
По словам члена совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, малый и средний бизнес также начинает включаться в реализацию концепции Интернета вещей, в развитие электронных платформ, систем доставки и дистанционного обслуживания. Однако большинству таких компаний мешает внедрять идеи "Индустрии 4.0" отсутствие у них собственных ИТ-компетенций и команд.
© Фото предоставлено пресс-службой En+ GroupРабочий в экзоскелете
© Фото предоставлено пресс-службой En+ Group
Рабочий в экзоскелете
"Помимо очевидных "ресурсных" ограничений (финансы, кадры), проблемой для небольших предприятий является то, что внедрение технологий "Индустрии 4.0" требует комплексного подхода – недостаточно просто поставить датчики на оборудование и считать, что вы внедрили Интернет вещей – они дадут эффект, только если будет налажен сбор данных и сделана увязка с системой предиктивной аналитики, выработки решений на этой основе, которые все вместе и создают реальную выгоду для бизнеса. То есть, сложность у таких компаний зачастую управленческая", - объясняет Тамара Зинина.
При этом, перечисляя значимые события с точки зрения развития идей "Индустрии 4.0.", эксперты подчеркивают, что пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, и последовавший за ней локдаун хотя и замедлили временно деловую активность, но дали понять бизнесу, что цифровизация неизбежна.
"Если в 2020 году затраты организаций на цифровые технологии выросли примерно на 7% к предыдущему году, то в 2021 году – уже более, чем на 40%. Конкретно по обрабатывающей промышленности это 10 и 35% роста, соответственно", - говорит Зинина.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСервер в машинном зале в региональном опорном ЦОД компании "Ростелеком" в Екатеринбурге
Сервер в машинном зале в региональном опорном ЦОД компании "Ростелеком" в Екатеринбурге
Риск замедления и препятствия
Текущая экономическая ситуация в России может существенно замедлить внедрение технологий "Индустрии 4.0", считает эксперт. В данном случае действуют два основных фактора. Первый – это ограничение доступа к большинству видов иностранного промышленного и инженерного ПО, которое составляет "ядро" цифровизации. В российской промышленности доля зарубежного ПО в последние годы колебалась в районе 60-70%. Поэтому с уходом западных вендоров и прекращением как новых контрактов и внедрений, так и техподдержки и обновлений уже установленных систем с их стороны, реализовывать проекты в сфере "Индустрии 4.0" в России станет сложнее, предвидит Зинина.
"При поддержке правительства сейчас активизируются разработки отечественного ПО под запросы отраслей, в том числе промышленности. Работа ведется в рамках так называемых индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых ИТ-решений. Однако даже после успешной разработки или доработки функционала отечественных ИТ-продуктов, которая займет минимум 2-3 года, миграция на них будет крайне трудоемкой и сложной. Из-за внедрения автоматизации на базе импортных решений в предыдущие годы сейчас заменять потребуется всю ИТ-инфраструктуру практически единовременно и в комплексе. Это дорого и несет высокие риски", - объясняет эксперт.
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Вторая сложность для реализации инициатив "Индустрии 4.0" - общее сокращение инвестиционной активности в стране, а также возможностей импорта современных машин и оборудования, в том числе роботизированных линий, считает Зинина.
Россия пытается встать на путь технологического суверенитета, но концепция "Индустрии 4.0" подразумевает, что ничего самодостаточного нет: все технологии взаимосвязаны и используют друг друга. На практике это означает, что многое завязано на доступе к сервисам (облачным, платежным и тому подобным), рассуждает аналитик "Финам" Леонид Делицын. Поэтому на пути внедрения идей "Инициативы 4.0" возможны различные сложности, считает он.
"К примеру, приобретаешь робота, а у него "мозги" в облаке Amazon, и весь софт написан под определенную платформу Интернета вещей, подписка на которую попала под санкции. И этот робот становится бесполезен", - поясняет он.
Сейчас главная задача российских предприятий - с минимальными потерями пройти этап ухода западных поставщиков ИТ-решений и перейти на отечественные продукты и сервисы, считает Делицын. После того, как предприятия будут уверены в стабильности текущих операций, они вернутся к внедрению новых решений. В ближайшее же время активнее всего будут внедряться те технологии, которые востребованы в обороне, здравоохранении, сельском хозяйстве и управлении государством, полагает он.
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Впрочем, не все эксперты так пессимистичны. Так, по словам младшего партнера "Яков и партнеры" Алексея Порошкина, цифровизация, например, продолжается в сфере металлургии, активно развивается аналитика больших данных. Часть инициатив, которые завязаны на "железо" и где есть риск "недооснащенности", компании могут временно деприоритизировать или отложить, но те инициативы, в которых эффект больше зависит от работы с данными, программирования или альтернативного доступного оборудования, будут без сомнений внедряться дальше, считает эксперт.
Что поможет предприятиям развивать направление
"Крупному бизнесу в целом не нужна дополнительная прямая поддержка государства в этом отношении, большие компании знают, где найти нужное оборудование и, главное, таланты, которые будут внедрять новые подходы. Российские предприятия смогут завоевать новые рынки и найти сферы применения", - уверен Порошкин.
При этом компаниям малого и среднего бизнеса, у которых значительно меньше доступа к лучшим практикам и ресурсам, можно помочь созданием "цифровых хабов" или платформ и сообществ, которые могли бы распространять опыт и наработки "более старших коллег", считает он.
Для ускорения цифровизации в России в целом важны дешевые ресурсы и качественный человеческий капитал, а у нас в стране традиционно хорошие математики и программисты, поэтому перспективы развития идей "Индустрии 4.0" в России кажутся оптимистичными, резюмирует Агван Микаелян.