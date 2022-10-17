https://ria.ru/20221017/predpriyatiya-1824081417.html

Российские предприятия продолжат развивать "умное производство"

Российские предприятия продолжат развивать "умное производство" - РИА Новости, 17.10.2022

Российские предприятия продолжат развивать "умное производство"

Сложности в экономике и логистике не могут остановить четвертую промышленную революцию в России, считают эксперты. Часть проектов, где временно не будет хватать РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:50

2022-10-17T10:50

2022-10-17T10:50

новый курс

россия

экономика

технологии

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Сложности в экономике и логистике не могут остановить четвертую промышленную революцию в России, считают эксперты. Часть проектов, где временно не будет хватать необходимого "железа", компании могут поставить на паузу, а другие – активно развивать за счет квалифицированных кадров и собственных технологий. Поддержка потребуется малым и средним предприятиям, у которых не хватает компетенций и ресурсов для развития проектов в области цифровизации.Что такое индустрия 4.0Об "Индустрии 4.0" в мире говорят давно. Термин, ставший синонимом четвертой промышленной революции, впервые появился в 2011 году, но широкое распространение он получил благодаря Клаусу Швабу (основатель форума в Давосе) в 2016 году."В первой промышленной революции сила воды и пара позволила механизировать производство. Во второй электроэнергия использовалась для организации массового производства. В третьей электроника и информационные технологии автоматизировали производство. Теперь она перерастает в четвертую промышленную революцию, характеризующуюся сочетанием технологий, которые размывают границы между физической, цифровой и биологической сферами", - объяснял тогда суть этой революции Шваб."Индустрия 4.0" означает принципиально новый подход к производству, автоматизацию бизнес-процессов и внедрение искусственного интеллекта. Фундаментальным отличием от предыдущих периодов станет взаимопроникновение технологий из разных областей: физический мир, цифровые технологии и биологические объекты. Физические системы производства будут глобально взаимодействовать с виртуальными благодаря искусственному интеллекту. Новый подход к производству позволит повысить производительность труда, а также наладить выпуск новых продуктов под конкретные нужды потребителей, без удорожания самого производства. Таким образом, "Индустрия 4.0" поменяет все производственные цепочки.Концепция четвертой промышленной революции строится на четырех базовых принципах:"В целом "Индустрия 4.0" – это результат цифровизации и интеграции вертикальной и горизонтальной цепочек создания стоимости, цифровизации предлагаемых товаров и услуг и появления новых цифровых бизнес-моделей и платформ взаимодействия с клиентами", – объясняется в исследовании PwC, посвященном "Индустрии 4.0".Промышленные революции меняют не только производство, но и всю жизнь людей. Индустрия 4.0, в свою очередь, имеет потенциал изменить не только экономику и систему отношений между людьми, но и само понимание жизни на фоне повсеместного внедрения искусственного интеллекта и роботизации.Индустрия 4.0 в России"В Россию идеи "Индустрии 4.0" пришли чуть позже, чем в Европу, но почти сразу получили поддержку на уровне правительства, в том числе. из-за возможности повышения производительности труда в стране. К ключевым программам научно-технологического развития в России, связанным с четвертой промышленной революцией, относят Национальную технологическую инициативу (сроки действия с 2014 по 2035 год), Стратегию научно-технологического развития РФ (с 2016 по 2035 год) и национальную программу "Цифровая экономика РФ" (2019-2024 год)", – перечисляет доцент экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко.При этом, несмотря на глобальную неопределенность и внешнеполитическое давление, появляются и новые инициативы в этом направлении. Так, в октябре 2022 года при поддержке государства была запущена платформа цифровых решений в рамках нацпроекта "Производительность труда" (эффективность.рф). Она должна помочь бизнесу начать цифровизацию своих предприятий. Это позволит автоматизировать рутинные процессы и повысить контроль над производством и устойчивость компаний к внешним вызовам.Лидеры по внедрениюПервопроходцами по внедрению идей "Индустрии 4.0" в России считают банки и нефтяные компании, постепенно к идее "умного производства" начали приходить и крупные промышленные предприятия. Это компании, у которых есть средства на развитие и необходимые кадры, поясняют эксперты."В 2021 году в обрабатывающей промышленности увеличилась частота использования технологий, составляющих "Индустрию 4.0", – анализа больших данных (с 26,5% до 29,9%), Интернета вещей (с 15,8% до 17,6%), промышленных роботов и автоматизированных линий (с 17,2% до 19%), аддитивных технологий (с 5,2% до 5,7%) и "цифровых двойников" (с 3,3% до 3,8%)", – приводит статистику заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Тамара Зинина.В целом, по данным российского интегратора и разработчика ИТ-решений "T1-Консалтинг", активнее всего цифровизацию в России внедряли предприятия, работающие в сфере розничной торговли, черной металлургии и нефтегазодобывающей промышленности.Крупные промышленные предприятия и сейчас, в эпоху экономической нестабильности, продолжают инвестировать в развитие идей "Индустрии 4.0".Например, российский энерго-металлургический холдинг En+ Group запустил корпоративный акселератор "Лаборатория энергетики-2020" для интеграции роботов в процессы, отвечающие так называемым принципам 3D: dirty, dull, dangerous (грязные, скучные, опасные). В рамках акселератора грант на несколько миллионов рублей уже получили студенты ИРНИТУ, представившие промышленного робота для обследования трубопроводов ГЭС компании.Сибур в сентябре 2022 года анонсировал вывод собственных ИТ-разработок на международные рынки. На первом этапе зарубежным клиентам станут доступны два решения: комплекс промышленного интернета вещей (IIoT) и платформа "Удалённый эксперт AR", сообщают в компании.Совсем недавно компания "Северсталь" рассказала о запуске первой на внутреннем рынке цифровой платформы по продаже металлопроката. "Платформа меняет формат потребления металлопроката и формирует экосистему сервисов, инструментов и услуг для цифровизации рынка РФ. По своей сути она призвана упростить куплю-продажу продукции без потери качества и гарантировать высокий уровень кооперации между сторонами, что позволит стабилизировать рынок и обеспечить его прозрачность", - пояснял цель ее создания заместитель генерального директора "Северстали" по продажам и операциям Евгений Черняков.По словам члена совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, малый и средний бизнес также начинает включаться в реализацию концепции Интернета вещей, в развитие электронных платформ, систем доставки и дистанционного обслуживания. Однако большинству таких компаний мешает внедрять идеи "Индустрии 4.0" отсутствие у них собственных ИТ-компетенций и команд.При этом, перечисляя значимые события с точки зрения развития идей "Индустрии 4.0.", эксперты подчеркивают, что пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, и последовавший за ней локдаун хотя и замедлили временно деловую активность, но дали понять бизнесу, что цифровизация неизбежна."Если в 2020 году затраты организаций на цифровые технологии выросли примерно на 7% к предыдущему году, то в 2021 году – уже более, чем на 40%. Конкретно по обрабатывающей промышленности это 10 и 35% роста, соответственно", - говорит Зинина.Риск замедления и препятствияТекущая экономическая ситуация в России может существенно замедлить внедрение технологий "Индустрии 4.0", считает эксперт. В данном случае действуют два основных фактора. Первый – это ограничение доступа к большинству видов иностранного промышленного и инженерного ПО, которое составляет "ядро" цифровизации. В российской промышленности доля зарубежного ПО в последние годы колебалась в районе 60-70%. Поэтому с уходом западных вендоров и прекращением как новых контрактов и внедрений, так и техподдержки и обновлений уже установленных систем с их стороны, реализовывать проекты в сфере "Индустрии 4.0" в России станет сложнее, предвидит Зинина.Вторая сложность для реализации инициатив "Индустрии 4.0" - общее сокращение инвестиционной активности в стране, а также возможностей импорта современных машин и оборудования, в том числе роботизированных линий, считает Зинина.Россия пытается встать на путь технологического суверенитета, но концепция "Индустрии 4.0" подразумевает, что ничего самодостаточного нет: все технологии взаимосвязаны и используют друг друга. На практике это означает, что многое завязано на доступе к сервисам (облачным, платежным и тому подобным), рассуждает аналитик "Финам" Леонид Делицын. Поэтому на пути внедрения идей "Инициативы 4.0" возможны различные сложности, считает он."К примеру, приобретаешь робота, а у него "мозги" в облаке Amazon, и весь софт написан под определенную платформу Интернета вещей, подписка на которую попала под санкции. И этот робот становится бесполезен", - поясняет он.Сейчас главная задача российских предприятий - с минимальными потерями пройти этап ухода западных поставщиков ИТ-решений и перейти на отечественные продукты и сервисы, считает Делицын. После того, как предприятия будут уверены в стабильности текущих операций, они вернутся к внедрению новых решений. В ближайшее же время активнее всего будут внедряться те технологии, которые востребованы в обороне, здравоохранении, сельском хозяйстве и управлении государством, полагает он.Впрочем, не все эксперты так пессимистичны. Так, по словам младшего партнера "Яков и партнеры" Алексея Порошкина, цифровизация, например, продолжается в сфере металлургии, активно развивается аналитика больших данных. Часть инициатив, которые завязаны на "железо" и где есть риск "недооснащенности", компании могут временно деприоритизировать или отложить, но те инициативы, в которых эффект больше зависит от работы с данными, программирования или альтернативного доступного оборудования, будут без сомнений внедряться дальше, считает эксперт.Что поможет предприятиям развивать направление"Крупному бизнесу в целом не нужна дополнительная прямая поддержка государства в этом отношении, большие компании знают, где найти нужное оборудование и, главное, таланты, которые будут внедрять новые подходы. Российские предприятия смогут завоевать новые рынки и найти сферы применения", - уверен Порошкин.При этом компаниям малого и среднего бизнеса, у которых значительно меньше доступа к лучшим практикам и ресурсам, можно помочь созданием "цифровых хабов" или платформ и сообществ, которые могли бы распространять опыт и наработки "более старших коллег", считает он.Для ускорения цифровизации в России в целом важны дешевые ресурсы и качественный человеческий капитал, а у нас в стране традиционно хорошие математики и программисты, поэтому перспективы развития идей "Индустрии 4.0" в России кажутся оптимистичными, резюмирует Агван Микаелян.

https://ria.ru/20221014/moskva-1824007957.html

https://ria.ru/20221013/urfu-1823405791.html

https://ria.ru/20220916/konkurentosposobnost-1817212567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, технологии