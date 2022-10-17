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В Калининграде произошел пожар на ТЭЦ-2 - РИА Новости, 17.10.2022
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В Калининграде произошел пожар на ТЭЦ-2
В Калининграде произошел пожар на ТЭЦ-2 - РИА Новости, 17.10.2022
В Калининграде произошел пожар на ТЭЦ-2
При пожаре на ТЭЦ-2 в Калининграде погиб один человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:11
2022-10-17T17:52
происшествия
калининград
калининградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. При пожаре на ТЭЦ-2 в Калининграде погиб один человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС."Возгорание произошло в блочном пункте подготовки газа, который был в резерве, и там проводились профилактические ремонтные работы", — сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание ликвидировали в 14:25 мск. Как заявили РИА Новости в "Интер РАО", ЧП не отразилось на энергоснабжении потребителей. Сейчас станция работает в обычном режиме, ведется расследование случившегося.
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калининград
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происшествия, калининград, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Калининград, Калининградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
16:11 17.10.2022 (обновлено: 17:52 17.10.2022)
 
В Калининграде произошел пожар на ТЭЦ-2

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре на ТЭЦ-2 в Калининграде

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. При пожаре на ТЭЦ-2 в Калининграде погиб один человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Возгорание произошло в блочном пункте подготовки газа, который был в резерве, и там проводились профилактические ремонтные работы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорание ликвидировали в 14:25 мск.
Как заявили РИА Новости в "Интер РАО", ЧП не отразилось на энергоснабжении потребителей. Сейчас станция работает в обычном режиме, ведется расследование случившегося.
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ПроисшествияКалининградКалининградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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