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В Калининграде произошел пожар на ТЭЦ-2

В Калининграде произошел пожар на ТЭЦ-2 - РИА Новости, 17.10.2022

В Калининграде произошел пожар на ТЭЦ-2

При пожаре на ТЭЦ-2 в Калининграде погиб один человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:11

2022-10-17T16:11

2022-10-17T17:52

происшествия

калининград

калининградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт — РИА Новости. При пожаре на ТЭЦ-2 в Калининграде погиб один человек, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС."Возгорание произошло в блочном пункте подготовки газа, который был в резерве, и там проводились профилактические ремонтные работы", — сказал собеседник агентства. По его словам, возгорание ликвидировали в 14:25 мск. Как заявили РИА Новости в "Интер РАО", ЧП не отразилось на энергоснабжении потребителей. Сейчас станция работает в обычном режиме, ведется расследование случившегося.

https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820229728.html

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калининградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, калининград, калининградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия