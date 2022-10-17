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Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/pozhar-1824498851.html
Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры
Сильный пожар начался на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после удара, сообщил глава обладминистрации Валентин... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T07:54
2022-10-17T07:54
специальная военная операция на украине
валентин резниченко
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сильный пожар начался на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после удара, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко."Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", - написал он в Telegram-канале.
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валентин резниченко, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Валентин Резниченко, Днепропетровская область, Украина
07:54 17.10.2022
 
Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры

Глава Днепропетровской области Украины: начался пожар на объекте энергоинфраструктуры

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные на месте взрыва
Украинские пожарные на месте взрыва - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сильный пожар начался на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после удара, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко.
"Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", - написал он в Telegram-канале.
Украинские пожарные на месте взрыва
07:41Специальная военная операция на Украине
Власти Сумской области сообщили об ударе по критической инфраструктуре
 
Специальная военная операция на УкраинеВалентин РезниченкоДнепропетровская областьУкраина
 
 
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