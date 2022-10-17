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Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры
Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2022
Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры
Сильный пожар начался на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после удара, сообщил глава обладминистрации Валентин... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T07:54
2022-10-17T07:54
2022-10-17T07:54
специальная военная операция на украине
валентин резниченко
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сильный пожар начался на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после удара, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко."Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221017/udar-1824498152.html
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валентин резниченко, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Валентин Резниченко, Днепропетровская область, Украина
Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры
Глава Днепропетровской области Украины: начался пожар на объекте энергоинфраструктуры