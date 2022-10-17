https://ria.ru/20221017/pozhar-1824498851.html

Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры

Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 17.10.2022

Власти Днепропетровской области заявили о пожаре на объекте инфраструктуры

Сильный пожар начался на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после удара, сообщил глава обладминистрации Валентин... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T07:54

2022-10-17T07:54

2022-10-17T07:54

специальная военная операция на украине

валентин резниченко

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сильный пожар начался на объекте энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области Украины после удара, сообщил глава обладминистрации Валентин Резниченко."Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221017/udar-1824498152.html

днепропетровская область

украина

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валентин резниченко, днепропетровская область, украина