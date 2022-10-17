https://ria.ru/20221017/polet-1824601435.html

Первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года

Первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года - РИА Новости, 17.10.2022

Первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года

Первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну следующего года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:12

2022-10-17T14:12

2022-10-17T14:35

sukhoi superjet

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну следующего года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Первый полет запланирован на весну следующего года", - сказал он, докладывая премьер-министру Михаилу Мишустину о самолете SSJ New.Мантуров также напомнил, что сертификация SSJ New запланирована на декабрь 2023 года. "Рассчитываем выйти на производство двадцати SSJ в год. Могу подтвердить, что сейчас отрасль полностью обеспечивает выполнение всех поставленных задач", - добавил он.

https://ria.ru/20220919/import-1817745196.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

sukhoi superjet, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, россия, экономика