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Первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года - РИА Новости, 17.10.2022
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Первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года
Первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года - РИА Новости, 17.10.2022
Первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года
Первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну следующего года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:12
2022-10-17T14:35
sukhoi superjet
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну следующего года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Первый полет запланирован на весну следующего года", - сказал он, докладывая премьер-министру Михаилу Мишустину о самолете SSJ New.Мантуров также напомнил, что сертификация SSJ New запланирована на декабрь 2023 года. "Рассчитываем выйти на производство двадцати SSJ в год. Могу подтвердить, что сейчас отрасль полностью обеспечивает выполнение всех поставленных задач", - добавил он.
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sukhoi superjet, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, россия, экономика
Sukhoi Superjet, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Михаил Мишустин, Россия, Экономика
14:12 17.10.2022 (обновлено: 14:35 17.10.2022)
 
Первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года

Мантуров: первый полет импортозамещенного SSJ запланировали на весну 2023 года

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первый полет импортозамещенного самолета SSJ, получившего название SSJ New, запланирован на весну следующего года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Первый полет запланирован на весну следующего года", - сказал он, докладывая премьер-министру Михаилу Мишустину о самолете SSJ New.
Мантуров также напомнил, что сертификация SSJ New запланирована на декабрь 2023 года. "Рассчитываем выйти на производство двадцати SSJ в год. Могу подтвердить, что сейчас отрасль полностью обеспечивает выполнение всех поставленных задач", - добавил он.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 00:43
Мантуров назвал прогнозируемый объем параллельного импорта
 
Sukhoi SuperjetДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Михаил МишустинРоссияЭкономика
 
 
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