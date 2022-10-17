https://ria.ru/20221017/polet-1824494879.html
Над Томской областью пролетел светящийся объект
Над Томской областью пролетел светящийся объект - РИА Новости, 17.10.2022
Над Томской областью пролетел светящийся объект
Жители Томской области стали очевидцами полета яркого болида, сообщается в группе наблюдательной астрономии AstroAlert во "ВКонтакте". РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T06:06
2022-10-17T06:06
2022-10-17T15:40
томская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577042778_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_98147c134f7a539e4e8b1594712751c5.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Жители Томской области стали очевидцами полета яркого болида, сообщается в группе наблюдательной астрономии AstroAlert во "ВКонтакте".Очевидцы опубликовали видео, на которых удалось запечатлеть объект. Болид заметили в 00:15 по местному времени (20:15 мск)."Длительность полета составила более восьми секунд — это указывает на небольшую скорость (не более 30 километров в секунду)", — говорится в сообщении. По словам наблюдателей, объект оставил за собой "широкую светящуюся трассу, переливающуюся разными цветами — светло-зеленым, светло-голубым и другими".Специалист Большого новосибирского планетария, член Новосибирского астрономического общества Олег Кашин в беседе с РИА Новости подтвердил, что небесное тело на видео выглядит как болид."Под болидами мы понимаем наиболее яркие метеорные события, которые способны оставлять тени даже в дневное время. Но уже дальше дифференцировать его сложнее — был ли это космический мусор <…> Нужен более детальный анализ. В данном случае будем классифицировать это событие как болид, отнесем его к природным явлениям", — сказал специалист.Он добавил, что болиды довольно часто характеризуются падением на поверхность Земли. И хотя объект из ролика разрушился в атмосфере, не исключено, что его отдельные фрагменты долетели до Земли, отметил ученый. Но найти их, по его словам, очень трудно.
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577042778_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_9aa6071fb8808b92e35f7f4f24986ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томская область, происшествия
Томская область, Происшествия
06:06 17.10.2022 (обновлено: 15:40 17.10.2022)
Над Томской областью пролетел светящийся объект
Жители Томской области сняли на видео полет светящегося объекта
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Жители Томской области стали очевидцами полета яркого болида, сообщается
в группе наблюдательной астрономии AstroAlert во "ВКонтакте".
Очевидцы опубликовали видео, на которых удалось запечатлеть объект. Болид заметили в 00:15 по местному времени (20:15 мск).
"Длительность полета составила более восьми секунд — это указывает на небольшую скорость (не более 30 километров в секунду)", — говорится в сообщении.
По словам наблюдателей, объект оставил за собой "широкую светящуюся трассу, переливающуюся разными цветами — светло-зеленым, светло-голубым и другими".
Специалист Большого новосибирского планетария, член Новосибирского астрономического общества Олег Кашин в беседе с РИА Новости подтвердил, что небесное тело на видео выглядит как болид.
"Под болидами мы понимаем наиболее яркие метеорные события, которые способны оставлять тени даже в дневное время. Но уже дальше дифференцировать его сложнее — был ли это космический мусор <…> Нужен более детальный анализ. В данном случае будем классифицировать это событие как болид, отнесем его к природным явлениям", — сказал специалист.
Он добавил, что болиды довольно часто характеризуются падением на поверхность Земли. И хотя объект из ролика разрушился в атмосфере, не исключено, что его отдельные фрагменты долетели до Земли, отметил ученый. Но найти их, по его словам, очень трудно.