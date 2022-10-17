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Над Томской областью пролетел светящийся объект

Над Томской областью пролетел светящийся объект - РИА Новости, 17.10.2022

Над Томской областью пролетел светящийся объект

Жители Томской области стали очевидцами полета яркого болида, сообщается в группе наблюдательной астрономии AstroAlert во "ВКонтакте". РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T06:06

2022-10-17T06:06

2022-10-17T15:40

томская область

происшествия

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Жители Томской области стали очевидцами полета яркого болида, сообщается в группе наблюдательной астрономии AstroAlert во "ВКонтакте".Очевидцы опубликовали видео, на которых удалось запечатлеть объект. Болид заметили в 00:15 по местному времени (20:15 мск)."Длительность полета составила более восьми секунд — это указывает на небольшую скорость (не более 30 километров в секунду)", — говорится в сообщении. По словам наблюдателей, объект оставил за собой "широкую светящуюся трассу, переливающуюся разными цветами — светло-зеленым, светло-голубым и другими".Специалист Большого новосибирского планетария, член Новосибирского астрономического общества Олег Кашин в беседе с РИА Новости подтвердил, что небесное тело на видео выглядит как болид."Под болидами мы понимаем наиболее яркие метеорные события, которые способны оставлять тени даже в дневное время. Но уже дальше дифференцировать его сложнее — был ли это космический мусор <…> Нужен более детальный анализ. В данном случае будем классифицировать это событие как болид, отнесем его к природным явлениям", — сказал специалист.Он добавил, что болиды довольно часто характеризуются падением на поверхность Земли. И хотя объект из ролика разрушился в атмосфере, не исключено, что его отдельные фрагменты долетели до Земли, отметил ученый. Но найти их, по его словам, очень трудно.

томская область

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томская область, происшествия