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Над Томской областью пролетел светящийся объект - РИА Новости, 17.10.2022
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Над Томской областью пролетел светящийся объект
Над Томской областью пролетел светящийся объект - РИА Новости, 17.10.2022
Над Томской областью пролетел светящийся объект
Жители Томской области стали очевидцами полета яркого болида, сообщается в группе наблюдательной астрономии AstroAlert во "ВКонтакте". РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T06:06
2022-10-17T15:40
томская область
происшествия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Жители Томской области стали очевидцами полета яркого болида, сообщается в группе наблюдательной астрономии AstroAlert во "ВКонтакте".Очевидцы опубликовали видео, на которых удалось запечатлеть объект. Болид заметили в 00:15 по местному времени (20:15 мск)."Длительность полета составила более восьми секунд — это указывает на небольшую скорость (не более 30 километров в секунду)", — говорится в сообщении. По словам наблюдателей, объект оставил за собой "широкую светящуюся трассу, переливающуюся разными цветами — светло-зеленым, светло-голубым и другими".Специалист Большого новосибирского планетария, член Новосибирского астрономического общества Олег Кашин в беседе с РИА Новости подтвердил, что небесное тело на видео выглядит как болид."Под болидами мы понимаем наиболее яркие метеорные события, которые способны оставлять тени даже в дневное время. Но уже дальше дифференцировать его сложнее — был ли это космический мусор &lt;…&gt; Нужен более детальный анализ. В данном случае будем классифицировать это событие как болид, отнесем его к природным явлениям", — сказал специалист.Он добавил, что болиды довольно часто характеризуются падением на поверхность Земли. И хотя объект из ролика разрушился в атмосфере, не исключено, что его отдельные фрагменты долетели до Земли, отметил ученый. Но найти их, по его словам, очень трудно.
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томская область, происшествия
Томская область, Происшествия
06:06 17.10.2022 (обновлено: 15:40 17.10.2022)
 
Над Томской областью пролетел светящийся объект

Жители Томской области сняли на видео полет светящегося объекта

© Фейсбук-сообщество "Астротуризм"Специальная астрофизическая обсерватория
Специальная астрофизическая обсерватория
© Фейсбук-сообщество "Астротуризм"
Специальная астрофизическая обсерватория. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Жители Томской области стали очевидцами полета яркого болида, сообщается в группе наблюдательной астрономии AstroAlert во "ВКонтакте".
Очевидцы опубликовали видео, на которых удалось запечатлеть объект. Болид заметили в 00:15 по местному времени (20:15 мск).
"Длительность полета составила более восьми секунд — это указывает на небольшую скорость (не более 30 километров в секунду)", — говорится в сообщении.
По словам наблюдателей, объект оставил за собой "широкую светящуюся трассу, переливающуюся разными цветами — светло-зеленым, светло-голубым и другими".
Специалист Большого новосибирского планетария, член Новосибирского астрономического общества Олег Кашин в беседе с РИА Новости подтвердил, что небесное тело на видео выглядит как болид.
"Под болидами мы понимаем наиболее яркие метеорные события, которые способны оставлять тени даже в дневное время. Но уже дальше дифференцировать его сложнее — был ли это космический мусор <…> Нужен более детальный анализ. В данном случае будем классифицировать это событие как болид, отнесем его к природным явлениям", — сказал специалист.
Он добавил, что болиды довольно часто характеризуются падением на поверхность Земли. И хотя объект из ролика разрушился в атмосфере, не исключено, что его отдельные фрагменты долетели до Земли, отметил ученый. Но найти их, по его словам, очень трудно.
 
Томская областьПроисшествия
 
 
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