https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html

Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября

Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября - РИА Новости, 17.10.2022

Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября

Холодный антициклон в Москве в конце недели не даст возможности развиться облакам, из которых сможет выпадать снег, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:06

2022-10-17T10:06

2022-10-17T10:06

общество

москва

татьяна позднякова

евгений тишковец

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Холодный антициклон в Москве в конце недели не даст возможности развиться облакам, из которых сможет выпадать снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее в понедельник СМИ сообщали о том, что первый снег в Москве может выпасть 21 октября."Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег. Поэтому мы считаем, что существенных осадков, а уж тем более категории "первого снега" пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября, потому что там погоду будет определять уже антициклон. Хотя он будет и холодный, но он не даст возможности развиться облакам, из которых будут выпадать осадки в виде снега", - сказала Позднякова.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец согласен с Поздняковой и также опроверг агентству вероятность выпадения первого снега в столице в двадцатых числах октября."Не будет никаких снежинок. В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, заморозки", - указал Тишковец.

https://ria.ru/20221016/moskva-1824366419.html

https://ria.ru/20221004/moskva-1821506362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова, евгений тишковец