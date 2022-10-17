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Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября - РИА Новости, 17.10.2022
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Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября
Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября - РИА Новости, 17.10.2022
Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября
Холодный антициклон в Москве в конце недели не даст возможности развиться облакам, из которых сможет выпадать снег, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:06
2022-10-17T10:06
общество
москва
татьяна позднякова
евгений тишковец
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Холодный антициклон в Москве в конце недели не даст возможности развиться облакам, из которых сможет выпадать снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее в понедельник СМИ сообщали о том, что первый снег в Москве может выпасть 21 октября."Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег. Поэтому мы считаем, что существенных осадков, а уж тем более категории "первого снега" пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября, потому что там погоду будет определять уже антициклон. Хотя он будет и холодный, но он не даст возможности развиться облакам, из которых будут выпадать осадки в виде снега", - сказала Позднякова.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец согласен с Поздняковой и также опроверг агентству вероятность выпадения первого снега в столице в двадцатых числах октября."Не будет никаких снежинок. В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, заморозки", - указал Тишковец.
https://ria.ru/20221016/moskva-1824366419.html
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общество, москва, татьяна позднякова, евгений тишковец
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Евгений Тишковец
10:06 17.10.2022
 
Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября

Синоптик Метеобюро Позднякова: снег не выпадет в Москве 21-22 октября из-за антициклона

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Снегопад в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Холодный антициклон в Москве в конце недели не даст возможности развиться облакам, из которых сможет выпадать снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее в понедельник СМИ сообщали о том, что первый снег в Москве может выпасть 21 октября.
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"Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег. Поэтому мы считаем, что существенных осадков, а уж тем более категории "первого снега" пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября, потому что там погоду будет определять уже антициклон. Хотя он будет и холодный, но он не даст возможности развиться облакам, из которых будут выпадать осадки в виде снега", - сказала Позднякова.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец согласен с Поздняковой и также опроверг агентству вероятность выпадения первого снега в столице в двадцатых числах октября.
"Не будет никаких снежинок. В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, заморозки", - указал Тишковец.
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