https://ria.ru/20221017/pogoda-1824524792.html
Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября
Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября - РИА Новости, 17.10.2022
Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября
Холодный антициклон в Москве в конце недели не даст возможности развиться облакам, из которых сможет выпадать снег, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:06
2022-10-17T10:06
2022-10-17T10:06
общество
москва
татьяна позднякова
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765637177_0:166:2604:1631_1920x0_80_0_0_8fe1b02c309411e23e0515d87bad07a7.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Холодный антициклон в Москве в конце недели не даст возможности развиться облакам, из которых сможет выпадать снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее в понедельник СМИ сообщали о том, что первый снег в Москве может выпасть 21 октября."Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег. Поэтому мы считаем, что существенных осадков, а уж тем более категории "первого снега" пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября, потому что там погоду будет определять уже антициклон. Хотя он будет и холодный, но он не даст возможности развиться облакам, из которых будут выпадать осадки в виде снега", - сказала Позднякова.Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец согласен с Поздняковой и также опроверг агентству вероятность выпадения первого снега в столице в двадцатых числах октября."Не будет никаких снежинок. В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, заморозки", - указал Тишковец.
https://ria.ru/20221016/moskva-1824366419.html
https://ria.ru/20221004/moskva-1821506362.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765637177_105:0:2500:1796_1920x0_80_0_0_2cb1ef1214fc7647dd9384daef599b30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, евгений тишковец
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Евгений Тишковец
Синоптики опровергли информацию о первом снеге в Москве с 21 октября
Синоптик Метеобюро Позднякова: снег не выпадет в Москве 21-22 октября из-за антициклона
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Холодный антициклон в Москве в конце недели не даст возможности развиться облакам, из которых сможет выпадать снег, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее в понедельник СМИ сообщали о том, что первый снег в Москве может выпасть 21 октября.
"Мы видим процесс так, что у нас существенных осадков не ожидается… Может быть, где-то опустятся одна-две снежинки, но это еще не снег. Поэтому мы считаем, что существенных осадков, а уж тем более категории "первого снега" пока что не ожидается ни 21 октября, ни 22 октября, потому что там погоду будет определять уже антициклон. Хотя он будет и холодный, но он не даст возможности развиться облакам, из которых будут выпадать осадки в виде снега", - сказала Позднякова.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец согласен с Поздняковой и также опроверг агентству вероятность выпадения первого снега в столице в двадцатых числах октября.
"Не будет никаких снежинок. В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, заморозки", - указал Тишковец.