https://ria.ru/20221017/podrostok-1824491598.html

СМИ: найденный мертвым в Москве подросток сидел в неестественной позе

СМИ: найденный мертвым в Москве подросток сидел в неестественной позе - РИА Новости, 17.10.2022

СМИ: найденный мертвым в Москве подросток сидел в неестественной позе

Прохожие, обнаружившие тело подростка на востоке Москвы, изначально решили, что молодой человек занимается "йогой", так как он был "в неестественной позе",... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T03:20

2022-10-17T03:20

2022-10-17T10:35

происшествия

александр бастрыкин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Прохожие, обнаружившие тело подростка на востоке Москвы, изначально решили, что молодой человек занимается "йогой", так как он был "в неестественной позе", сообщает "МК".Вчера около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы нашли тело 14-летнего подростка со множественными повреждениями на лице и туловище. Накануне мальчик гулял со сверстниками и не вернулся домой. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство".По данным издания, тело подростка увидели случайные прохожие, которые гуляли в парковой зоне, сначала они решили, что молодой человек "занимается йогой": он сидел на корточках, его голова была наклонена, а верхняя одежда была аккуратно сложена рядом.Когда посетители парка попытались спросить у подростка, все ли у него в порядке, он не откликнулся, после чего они вызвали полицию. При этом нашедшим тело прохожим показалось, что погибший выглядел значительно старше своих лет.Как утверждает "МК", молодого человека всю ночь искали родители и младший брат, при этом последний якобы сообщил им, что погибший планировал пойти на драку.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела. Следователями допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка, изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут его передвижения.

https://ria.ru/20221002/podrostok-1821003293.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин, москва