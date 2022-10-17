https://ria.ru/20221017/podrostok-1824491598.html
СМИ: найденный мертвым в Москве подросток сидел в неестественной позе
СМИ: найденный мертвым в Москве подросток сидел в неестественной позе - РИА Новости, 17.10.2022
СМИ: найденный мертвым в Москве подросток сидел в неестественной позе
Прохожие, обнаружившие тело подростка на востоке Москвы, изначально решили, что молодой человек занимается "йогой", так как он был "в неестественной позе",... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T03:20
2022-10-17T03:20
2022-10-17T10:35
происшествия
александр бастрыкин
москва
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Прохожие, обнаружившие тело подростка на востоке Москвы, изначально решили, что молодой человек занимается "йогой", так как он был "в неестественной позе", сообщает "МК".Вчера около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы нашли тело 14-летнего подростка со множественными повреждениями на лице и туловище. Накануне мальчик гулял со сверстниками и не вернулся домой. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство".По данным издания, тело подростка увидели случайные прохожие, которые гуляли в парковой зоне, сначала они решили, что молодой человек "занимается йогой": он сидел на корточках, его голова была наклонена, а верхняя одежда была аккуратно сложена рядом.Когда посетители парка попытались спросить у подростка, все ли у него в порядке, он не откликнулся, после чего они вызвали полицию. При этом нашедшим тело прохожим показалось, что погибший выглядел значительно старше своих лет.Как утверждает "МК", молодого человека всю ночь искали родители и младший брат, при этом последний якобы сообщил им, что погибший планировал пойти на драку.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела. Следователями допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка, изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут его передвижения.
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происшествия, александр бастрыкин, москва
Происшествия, Александр Бастрыкин, Москва
03:20 17.10.2022 (обновлено: 10:35 17.10.2022)
СМИ: найденный мертвым в Москве подросток сидел в неестественной позе
"МК": обнаруженный мертвым на востоке Москвы подросток сидел в неестественной позе "йога"
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Прохожие, обнаружившие тело подростка на востоке Москвы, изначально решили, что молодой человек занимается "йогой", так как он был "в неестественной позе", сообщает
"МК".
Вчера около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы нашли тело 14-летнего подростка со множественными повреждениями на лице и туловище. Накануне мальчик гулял со сверстниками и не вернулся домой. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство".
По данным издания, тело подростка увидели случайные прохожие, которые гуляли в парковой зоне, сначала они решили, что молодой человек "занимается йогой": он сидел на корточках, его голова была наклонена, а верхняя одежда была аккуратно сложена рядом.
Когда посетители парка попытались спросить у подростка, все ли у него в порядке, он не откликнулся, после чего они вызвали полицию. При этом нашедшим тело прохожим показалось, что погибший выглядел значительно старше своих лет.
Как утверждает "МК", молодого человека всю ночь искали родители и младший брат, при этом последний якобы сообщил им, что погибший планировал пойти на драку.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
поручил представить доклад о ходе расследования дела. Следователями допрашиваются свидетели, родственники и знакомые подростка, изучаются записи камер видеонаблюдения и маршрут его передвижения.