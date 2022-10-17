https://ria.ru/20221017/plennye-1824634854.html

Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110"

Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110" - РИА Новости, 17.10.2022

Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110"

Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле "110 на 110", заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:01

2022-10-17T16:01

2022-10-17T23:17

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле "110 на 110", заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России", — написал он в Telegram-канале.Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что в республику из украинского плена вернулись 11 военнослужащих.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который сам активно участвовал в обменах пленными между республиками Донбасса и Киевом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221017/plennye-1824602891.html

донецкая народная республика

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, денис пушилин, украина, киев