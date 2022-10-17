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Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110" - РИА Новости, 17.10.2022
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Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110"
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110" - РИА Новости, 17.10.2022
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110"
Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле "110 на 110", заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:01
2022-10-17T23:17
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
киев
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ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле "110 на 110", заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России", — написал он в Telegram-канале.Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что в республику из украинского плена вернулись 11 военнослужащих.Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который сам активно участвовал в обменах пленными между республиками Донбасса и Киевом.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221017/plennye-1824602891.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, денис пушилин, украина, киев
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Украина, Киев
16:01 17.10.2022 (обновлено: 23:17 17.10.2022)
 
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110"

Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110" в понедельник

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле "110 на 110", заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России", — написал он в Telegram-канале.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что в республику из украинского плена вернулись 11 военнослужащих.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который сам активно участвовал в обменах пленными между республиками Донбасса и Киевом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Военнослужащие ЛНР в украинском плену - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаКиев
 
 
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