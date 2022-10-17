16:01 17.10.2022 (обновлено: 23:17 17.10.2022)
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110"
Пушилин заявил об обмене пленными с Украиной по формуле "110 на 110" в понедельник
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле "110 на 110", заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов России", — написал он в Telegram-канале.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что в республику из украинского плена вернулись 11 военнослужащих.
Последний масштабный обмен пленными между Россией и Украиной произошел в конце сентября. С подконтрольных Киеву территорий удалось вернуть 56 человек: 50 российских военнослужащих и пять бойцов из Донбасса. Также союзным силам передали украинского политика Виктора Медведчука, который сам активно участвовал в обменах пленными между республиками Донбасса и Киевом.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.