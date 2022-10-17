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На сватовском направлении попала в плен группа украинских разведчиков - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/plenenie-1824485246.html
На сватовском направлении попала в плен группа украинских разведчиков
На сватовском направлении попала в плен группа украинских разведчиков - РИА Новости, 17.10.2022
На сватовском направлении попала в плен группа украинских разведчиков
Группу украинских разведчиков взяли в плен военнослужащие ЛНР в районе села Берестовое в Харьковской области на сватовском направлении. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T00:27
2022-10-17T01:11
специальная военная операция на украине
харьковская область
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Группу украинских разведчиков взяли в плен военнослужащие ЛНР в районе села Берестовое в Харьковской области на сватовском направлении."Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы (позднее – ред.) завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли - командир группы с товарищем - и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться", - рассказал об обстоятельствах пленения один из участников разведгруппы — военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.Он также сообщил, что в боевых действиях в Харьковской области в районе Балаклеи, Купянска и Шевченково участвовали не мене 100 наемников из иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши."Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада", – рассказал разведчик.Он уточнил, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек.
https://ria.ru/20221016/plennyy-1824453096.html
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РИА Новости
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харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
00:27 17.10.2022 (обновлено: 01:11 17.10.2022)
 
На сватовском направлении попала в плен группа украинских разведчиков

В Харьковской области на сватовском направлении попали в плен шесть разведчиков ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Украинские военнопленные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Группу украинских разведчиков взяли в плен военнослужащие ЛНР в районе села Берестовое в Харьковской области на сватовском направлении.
"Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы (позднее – ред.) завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли - командир группы с товарищем - и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться", - рассказал об обстоятельствах пленения один из участников разведгруппы — военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.
Он также сообщил, что в боевых действиях в Харьковской области в районе Балаклеи, Купянска и Шевченково участвовали не мене 100 наемников из иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши.

"Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада", – рассказал разведчик.

Он уточнил, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек.
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