https://ria.ru/20221017/plenenie-1824485246.html

На сватовском направлении попала в плен группа украинских разведчиков

На сватовском направлении попала в плен группа украинских разведчиков - РИА Новости, 17.10.2022

На сватовском направлении попала в плен группа украинских разведчиков

Группу украинских разведчиков взяли в плен военнослужащие ЛНР в районе села Берестовое в Харьковской области на сватовском направлении. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T00:27

2022-10-17T00:27

2022-10-17T01:11

специальная военная операция на украине

харьковская область

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ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Группу украинских разведчиков взяли в плен военнослужащие ЛНР в районе села Берестовое в Харьковской области на сватовском направлении."Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы (позднее – ред.) завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли - командир группы с товарищем - и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен. Меня ранили в ногу, я даже не успел сопротивляться", - рассказал об обстоятельствах пленения один из участников разведгруппы — военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной.Он также сообщил, что в боевых действиях в Харьковской области в районе Балаклеи, Купянска и Шевченково участвовали не мене 100 наемников из иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши."Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада", – рассказал разведчик.Он уточнил, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек.

https://ria.ru/20221016/plennyy-1824453096.html

харьковская область

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харьковская область