https://ria.ru/20221017/pkhuket-1824592729.html
Эксперты рассказали о сильнейшем наводнении на Пхукете
Эксперты рассказали о сильнейшем наводнении на Пхукете - РИА Новости, 17.10.2022
Эксперты рассказали о сильнейшем наводнении на Пхукете
На Пхукете произошло наводнение, в ночь с 15 на 16 октября на остров обрушился мощный ливень, туристические власти охарактеризовали случившееся, как худшее... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:56
2022-10-17T16:56
2022-10-17T16:56
туризм
туризм
пхукет (остров)
таиланд
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На Пхукете произошло наводнение, в ночь с 15 на 16 октября на остров обрушился мощный ливень, туристические власти охарактеризовали случившееся, как худшее стихийное бедствие за 30 лет, сообщает АТОР.Осадки затопили половину Пхукета – от Патонга и Пхукет-тауна до Тхепркрасаттри и Паклока. Председатель туристического объединения Старого города Сомойт Патхан назвал наводнение худшим за 30 лет на его памяти."Насколько я помню, улицу Thalang Rd. в Старом городе никогда не затапливало так, чтобы вода просто стояла на ней", — заявил Патхан, чьи слова цитирует издание "Новости Пхукета".Андрей Снетков, генеральный директор TEZ TOUR Таиланд, сообщил, что сильнее всего пострадали Камала, Пхукет-таун, Патонг. "В некоторых места воды по пояс", — добавил он.В ряде районов от непогоды пострадали линии электропередач, сотовая связь работает с перебоями. Вчера дождь закончился. Однако по прогнозам метеорологов, в ближайшие дни осадки с острова не уйдут.Сейчас ситуация с наводнением взята под контроль. По данным издания "Новости Пхукета", местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) провел предварительную оценку последствий наводнений на острове. Напрямую затронутыми оказались 1850 домохозяйств и более шести тысяч жителей, погибших и госпитализированных нет, оценка материального ущерба пока не приводится.В некоторых районах, в том числе в Пхукет-тауне, последствия наводнения уже устранены.Туристы, которые сейчас отдыхают на острове, о своем желании покинуть его раньше намеченного срока в связи с разгулом стихии, не заявляли, рассказал Андрей Снетков. Клиентов компании ПАКС тоже не напугало наводнение."Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Единственное что — машины не всегда могут подъехать близко к хабу. Есть затопленные места. В целом для местных жителей это рядовая ситуация. Паниковать не нужно. Мы с туристами на постоянной связи. Они не выражают беспокойства относительно отдыха в своих отелях", — рассказали в принимающей компании ПАКС на Пхукете.Все туристы находятся в полной безопасности, их отдыху ничего не угрожает. Экскурсий в подтопленные районы, конечно, пока не будет. Но всегда есть альтернативы, заявил Андрей Снетков.
https://ria.ru/20221010/tailand-1822729647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, пхукет (остров), таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туристы
Туризм, Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм, туристы
Эксперты рассказали о сильнейшем наводнении на Пхукете
На Пхукете произошло сильнейшее за последние 30 лет наводнение
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
На Пхукете произошло наводнение, в ночь с 15 на 16 октября на остров обрушился мощный ливень, туристические власти охарактеризовали случившееся, как худшее стихийное бедствие за 30 лет, сообщает
АТОР.
Осадки затопили половину Пхукета – от Патонга и Пхукет-тауна до Тхепркрасаттри и Паклока. Председатель туристического объединения Старого города Сомойт Патхан назвал наводнение худшим за 30 лет на его памяти.
"Насколько я помню, улицу Thalang Rd. в Старом городе никогда не затапливало так, чтобы вода просто стояла на ней", — заявил Патхан, чьи слова цитирует издание "Новости Пхукета".
Андрей Снетков, генеральный директор TEZ TOUR Таиланд
, сообщил, что сильнее всего пострадали Камала, Пхукет-таун, Патонг. "В некоторых места воды по пояс", — добавил он.
В ряде районов от непогоды пострадали линии электропередач, сотовая связь работает с перебоями. Вчера дождь закончился. Однако по прогнозам метеорологов, в ближайшие дни осадки с острова не уйдут.
Сейчас ситуация с наводнением взята под контроль. По данным издания "Новости Пхукета", местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) провел
предварительную оценку последствий наводнений на острове. Напрямую затронутыми оказались 1850 домохозяйств и более шести тысяч жителей, погибших и госпитализированных нет, оценка материального ущерба пока не приводится.
В некоторых районах, в том числе в Пхукет-тауне, последствия наводнения уже устранены.
Туристы, которые сейчас отдыхают на острове, о своем желании покинуть его раньше намеченного срока в связи с разгулом стихии, не заявляли, рассказал Андрей Снетков. Клиентов компании ПАКС тоже не напугало наводнение.
"Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Единственное что — машины не всегда могут подъехать близко к хабу. Есть затопленные места. В целом для местных жителей это рядовая ситуация. Паниковать не нужно. Мы с туристами на постоянной связи. Они не выражают беспокойства относительно отдыха в своих отелях", — рассказали в принимающей компании ПАКС на Пхукете.
Все туристы находятся в полной безопасности, их отдыху ничего не угрожает. Экскурсий в подтопленные районы, конечно, пока не будет. Но всегда есть альтернативы, заявил Андрей Снетков.