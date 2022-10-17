https://ria.ru/20221017/pkhuket-1824592729.html

Эксперты рассказали о сильнейшем наводнении на Пхукете

Эксперты рассказали о сильнейшем наводнении на Пхукете - РИА Новости, 17.10.2022

Эксперты рассказали о сильнейшем наводнении на Пхукете

На Пхукете произошло наводнение, в ночь с 15 на 16 октября на остров обрушился мощный ливень, туристические власти охарактеризовали случившееся, как худшее... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:56

2022-10-17T16:56

2022-10-17T16:56

туризм

туризм

пхукет (остров)

таиланд

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816835058_0:112:800:562_1920x0_80_0_0_95d794b4348fa2566320c8cbf0d4be5d.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На Пхукете произошло наводнение, в ночь с 15 на 16 октября на остров обрушился мощный ливень, туристические власти охарактеризовали случившееся, как худшее стихийное бедствие за 30 лет, сообщает АТОР.Осадки затопили половину Пхукета – от Патонга и Пхукет-тауна до Тхепркрасаттри и Паклока. Председатель туристического объединения Старого города Сомойт Патхан назвал наводнение худшим за 30 лет на его памяти."Насколько я помню, улицу Thalang Rd. в Старом городе никогда не затапливало так, чтобы вода просто стояла на ней", — заявил Патхан, чьи слова цитирует издание "Новости Пхукета".Андрей Снетков, генеральный директор TEZ TOUR Таиланд, сообщил, что сильнее всего пострадали Камала, Пхукет-таун, Патонг. "В некоторых места воды по пояс", — добавил он.В ряде районов от непогоды пострадали линии электропередач, сотовая связь работает с перебоями. Вчера дождь закончился. Однако по прогнозам метеорологов, в ближайшие дни осадки с острова не уйдут.Сейчас ситуация с наводнением взята под контроль. По данным издания "Новости Пхукета", местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) провел предварительную оценку последствий наводнений на острове. Напрямую затронутыми оказались 1850 домохозяйств и более шести тысяч жителей, погибших и госпитализированных нет, оценка материального ущерба пока не приводится.В некоторых районах, в том числе в Пхукет-тауне, последствия наводнения уже устранены.Туристы, которые сейчас отдыхают на острове, о своем желании покинуть его раньше намеченного срока в связи с разгулом стихии, не заявляли, рассказал Андрей Снетков. Клиентов компании ПАКС тоже не напугало наводнение."Аэропорт работает в штатном режиме, задержек рейсов нет. Единственное что — машины не всегда могут подъехать близко к хабу. Есть затопленные места. В целом для местных жителей это рядовая ситуация. Паниковать не нужно. Мы с туристами на постоянной связи. Они не выражают беспокойства относительно отдыха в своих отелях", — рассказали в принимающей компании ПАКС на Пхукете.Все туристы находятся в полной безопасности, их отдыху ничего не угрожает. Экскурсий в подтопленные районы, конечно, пока не будет. Но всегда есть альтернативы, заявил Андрей Снетков.

https://ria.ru/20221010/tailand-1822729647.html

пхукет (остров)

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, пхукет (остров), таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туристы