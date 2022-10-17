https://ria.ru/20221017/pilot-1824740892.html
В Сети опубликовали видео с пилотом Су-34 после катапультирования
В Сети опубликовали видео с пилотом Су-34 после катапультирования - РИА Новости, 17.10.2022
В Сети опубликовали видео с пилотом Су-34 после катапультирования
Жители Ейска опубликовали в соцсетях видео с пилотом упавшего Су-34 после катапультирования. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T22:11
2022-10-17T22:11
2022-10-17T22:11
происшествия
константин сивков
владимир путин
ейск
краснодарский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
войска воздушно-космической обороны
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. Жители Ейска опубликовали в соцсетях видео с пилотом упавшего Су-34 после катапультирования.Ранее Минобороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте крушения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Как рассказал РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков, учебно-тренировочные полеты ВКС РФ всегда проходят без боекомплекта.На опубликованном жителями Ейска видео пилот самолета после катапультирования приземлился рядом с загоревшимся домом. Люди спрашивают его, все ли нормально."Да", - отвечает пилот.Ему пытаются помочь отцепить парашют, но он отказывается от помощи.В СК РФ отметили, что Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.
https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, константин сивков, владимир путин, ейск, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), войска воздушно-космической обороны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Константин Сивков, Владимир Путин, Ейск, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Войска воздушно-космической обороны, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
В Сети опубликовали видео с пилотом Су-34 после катапультирования
Жители Ейска опубликовали видео с пилотом упавшего Су-34 после катапультирования