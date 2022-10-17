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Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3
Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3 - РИА Новости, 17.10.2022
Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3
США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:12
2022-10-17T17:12
2022-10-17T17:47
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ООН, 17 окт – РИА Новости. США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт."США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 из-за пандемии COVID", - сказала Стюарт.По ее словам, "США готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3, когда он истечет в 2026. Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли", - указала она.
https://ria.ru/20221017/putin-1824667076.html
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17:12 17.10.2022 (обновлено: 17:47 17.10.2022)
Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3
Дипломат Стюарт заявила о готовности США к началу переговоров по договору на замену СНВ-3
ООН, 17 окт – РИА Новости. США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.
"США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 из-за пандемии COVID", - сказала Стюарт.
По ее словам, "США готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3, когда он истечет в 2026. Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли", - указала она.