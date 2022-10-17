https://ria.ru/20221017/peregovory-1824658186.html

Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3

Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3 - РИА Новости, 17.10.2022

Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3

США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T17:12

2022-10-17T17:12

2022-10-17T17:47

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ООН, 17 окт – РИА Новости. США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт."США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 из-за пандемии COVID", - сказала Стюарт.По ее словам, "США готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3, когда он истечет в 2026. Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли", - указала она.

https://ria.ru/20221017/putin-1824667076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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