Рейтинг@Mail.ru
Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3 - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/peregovory-1824658186.html
Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3
Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3 - РИА Новости, 17.10.2022
Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3
США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:12
2022-10-17T17:47
в мире
сша
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
ООН, 17 окт – РИА Новости. США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт."США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 из-за пандемии COVID", - сказала Стюарт.По ее словам, "США готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3, когда он истечет в 2026. Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли", - указала она.
https://ria.ru/20221017/putin-1824667076.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, оон
В мире, США, Россия, ООН
17:12 17.10.2022 (обновлено: 17:47 17.10.2022)
 
Дипломат заявила о готовности США к началу переговоров по СНВ-3

Дипломат Стюарт заявила о готовности США к началу переговоров по договору на замену СНВ-3

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 окт – РИА Новости. США привержены полному исполнению СНВ-3 и возобновлению инспекций объектов, заявила на заседании Первого комитета ГА ООН помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.
"США привержены полной и эффективной имплементации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были поставлены на паузу в марте 2020 из-за пандемии COVID", - сказала Стюарт.
По ее словам, "США готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3, когда он истечет в 2026. Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли", - указала она.
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17:31
В США назвали ошибки Белого дома, приведшие к ухудшению отношений с Россией
 
В миреСШАРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала