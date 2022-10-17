https://ria.ru/20221017/ospa-1824702642.html

В Румынии зафиксировали новый случай заражения обезьяньей оспой

В Румынии зафиксировали новый случай заражения обезьяньей оспой - РИА Новости, 17.10.2022

В Румынии зафиксировали новый случай заражения обезьяньей оспой

Минздрав Румынии сообщил, что в стране диагностирован новый случай заражения обезьяньей оспой. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:08

2022-10-17T19:08

2022-10-17T19:46

в мире

румыния

бухарест

оспа обезьян

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КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Минздрав Румынии сообщил, что в стране диагностирован новый случай заражения обезьяньей оспой.Первый случай заражения обезьяньей оспой был подтвержден в Румынии 13 июня. С 3 октября в стране стартовала вакцинация от этого заболевания."Новый случай заражения обезьяньей оспой подтвержден в Румынии. Речь идет о мужчине в возрасте 44 лет из Бухареста. Он находится в изоляции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.На сегодняшний день в Румынии зарегистрирован 41 случай заражения этим заболеванием.За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

https://ria.ru/20220816/ospa-1810084375.html

https://ria.ru/20220614/ospa-1795171470.html

румыния

бухарест

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в мире, румыния, бухарест, оспа обезьян