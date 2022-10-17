19:08 17.10.2022 (обновлено: 19:46 17.10.2022)
В Румынии зафиксировали новый случай заражения обезьяньей оспой
Минздрав Румынии зафиксировал 41 случай заражения обезьяньей оспой в стране
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDCЗрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека
© AP Photo / Cynthia S. Goldsmith, Russell Regner/CDC
Зрелые вирионы обезьяньей оспы овальной формы (слева) и сферические незрелые вирионы (справа), полученные из образца кожи человека. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Минздрав Румынии сообщил, что в стране диагностирован новый случай заражения обезьяньей оспой.
Первый случай заражения обезьяньей оспой был подтвержден в Румынии 13 июня. С 3 октября в стране стартовала вакцинация от этого заболевания.
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"Новый случай заражения обезьяньей оспой подтвержден в Румынии. Речь идет о мужчине в возрасте 44 лет из Бухареста. Он находится в изоляции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.
На сегодняшний день в Румынии зарегистрирован 41 случай заражения этим заболеванием.
За последнее время более чем в 50 странах выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
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