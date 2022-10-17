https://ria.ru/20221017/osetiya-1824652259.html

В Северной Осетии семьи мобилизованных получат по 30 тысяч рублей

В Северной Осетии семьи мобилизованных получат по 30 тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2022

В Северной Осетии семьи мобилизованных получат по 30 тысяч рублей

Семьи мобилизованных в Северной Осетии получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:58

2022-10-17T16:58

2022-10-17T16:58

общество

сергей меняйло

частичная мобилизация в россии

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Семьи мобилизованных в Северной Осетии получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Семьи мобилизованных граждан – жителей Северной Осетии – получат единовременную денежную выплату в размере 30 тысяч рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.По данным властей, на сегодняшний день по результатам подомового обхода собрано более 640 заявлений от членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, составлен реестр и подготовлена вся необходимая документация для осуществления меры поддержки. Работа по приему заявлений продолжается.Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, соответствующий указ подписан. Кроме этого, детей дошкольного возраста из семей мобилизованных будут принимать в детские сады без очереди, а школьники – в первоочередном порядке зачисляться группы продленного дня, отметил Меняйло."Для учащихся с 1 по 11 классы будет организовано бесплатного двухразовое питание. Семьям военных будет оказана необходимая помощь и в поиске подходящей работы. Кроме того, соцработники помогут в оформлении всех положенных выплат от государства. Также мы предусмотрели бесплатную психологическую помощь родным наших бойцов", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20221017/ekipirovka-1824648951.html

https://ria.ru/20221017/sinergiya-1824619293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, сергей меняйло, частичная мобилизация в россии, республика северная осетия - алания