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В Северной Осетии семьи мобилизованных получат по 30 тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2022
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В Северной Осетии семьи мобилизованных получат по 30 тысяч рублей
В Северной Осетии семьи мобилизованных получат по 30 тысяч рублей - РИА Новости, 17.10.2022
В Северной Осетии семьи мобилизованных получат по 30 тысяч рублей
Семьи мобилизованных в Северной Осетии получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:58
2022-10-17T16:58
общество
сергей меняйло
частичная мобилизация в россии
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Семьи мобилизованных в Северной Осетии получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Семьи мобилизованных граждан – жителей Северной Осетии – получат единовременную денежную выплату в размере 30 тысяч рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.По данным властей, на сегодняшний день по результатам подомового обхода собрано более 640 заявлений от членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, составлен реестр и подготовлена вся необходимая документация для осуществления меры поддержки. Работа по приему заявлений продолжается.Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, соответствующий указ подписан. Кроме этого, детей дошкольного возраста из семей мобилизованных будут принимать в детские сады без очереди, а школьники – в первоочередном порядке зачисляться группы продленного дня, отметил Меняйло."Для учащихся с 1 по 11 классы будет организовано бесплатного двухразовое питание. Семьям военных будет оказана необходимая помощь и в поиске подходящей работы. Кроме того, соцработники помогут в оформлении всех положенных выплат от государства. Также мы предусмотрели бесплатную психологическую помощь родным наших бойцов", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.
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общество, сергей меняйло, частичная мобилизация в россии, республика северная осетия - алания
Общество, Сергей Меняйло, Частичная мобилизация в России, Республика Северная Осетия - Алания
16:58 17.10.2022
 
В Северной Осетии семьи мобилизованных получат по 30 тысяч рублей

Семьи мобилизованных в Северной Осетии получат 30 тысяч рублей единовременной выплаты

© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудница военного комиссариата
Сотрудница военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Сотрудница военного комиссариата. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 17 окт - РИА Новости. Семьи мобилизованных в Северной Осетии получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Семьи мобилизованных граждан – жителей Северной Осетии – получат единовременную денежную выплату в размере 30 тысяч рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.
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По данным властей, на сегодняшний день по результатам подомового обхода собрано более 640 заявлений от членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, составлен реестр и подготовлена вся необходимая документация для осуществления меры поддержки. Работа по приему заявлений продолжается.
Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, соответствующий указ подписан. Кроме этого, детей дошкольного возраста из семей мобилизованных будут принимать в детские сады без очереди, а школьники – в первоочередном порядке зачисляться группы продленного дня, отметил Меняйло.
"Для учащихся с 1 по 11 классы будет организовано бесплатного двухразовое питание. Семьям военных будет оказана необходимая помощь и в поиске подходящей работы. Кроме того, соцработники помогут в оформлении всех положенных выплат от государства. Также мы предусмотрели бесплатную психологическую помощь родным наших бойцов", - написал Меняйло в своём Telegram-канале.
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ОбществоСергей МеняйлоЧастичная мобилизация в РоссииРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
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