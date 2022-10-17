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В ООН позитивно оценили переговоры по продуктовой сделке в Москве - РИА Новости, 17.10.2022
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В ООН позитивно оценили переговоры по продуктовой сделке в Москве
В ООН позитивно оценили переговоры по продуктовой сделке в Москве - РИА Новости, 17.10.2022
В ООН позитивно оценили переговоры по продуктовой сделке в Москве
Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан в ходе визита в Москву обсудила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым содействие экспорту российского продовольствия и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:48
2022-10-17T20:34
москва
оон
андрей белоусов
россия
стефан дюжаррик
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ООН, 17 окт – РИА Новости. Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан в ходе визита в Москву обсудила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым содействие экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, в понедельник визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД в Москву завершился. "Мы можем охарактеризовать эти дискуссии как позитивные и конструктивные", - сказал Дюжаррик.
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москва, оон, андрей белоусов, россия, стефан дюжаррик, мартин гриффитс
Москва, ООН, Андрей Белоусов, Россия, Стефан Дюжаррик, Мартин Гриффитс
19:48 17.10.2022 (обновлено: 20:34 17.10.2022)
 
В ООН позитивно оценили переговоры по продуктовой сделке в Москве

Офис Гутерреша: дискуссии членов ООН по продуктовой сделке в Москве были позитивными

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 окт – РИА Новости. Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан в ходе визита в Москву обсудила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым содействие экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
По его словам, в понедельник визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД в Москву завершился. "Мы можем охарактеризовать эти дискуссии как позитивные и конструктивные", - сказал Дюжаррик.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 19:40
Глава ЮНКТАД провела в Москве встречу по вопросам продовольствия
 
МоскваООНАндрей БелоусовРоссияСтефан ДюжаррикМартин Гриффитс
 
 
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