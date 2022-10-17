https://ria.ru/20221017/oon-1824713527.html

В ООН позитивно оценили переговоры по продуктовой сделке в Москве

В ООН позитивно оценили переговоры по продуктовой сделке в Москве - РИА Новости, 17.10.2022

В ООН позитивно оценили переговоры по продуктовой сделке в Москве

Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан в ходе визита в Москву обсудила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым содействие экспорту российского продовольствия и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:48

2022-10-17T19:48

2022-10-17T20:34

москва

оон

андрей белоусов

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стефан дюжаррик

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ООН, 17 окт – РИА Новости. Генсек ЮНКТАД Ребека Гринспан в ходе визита в Москву обсудила с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым содействие экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.По его словам, в понедельник визит замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД в Москву завершился. "Мы можем охарактеризовать эти дискуссии как позитивные и конструктивные", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20221017/prodovolstvie-1824711513.html

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