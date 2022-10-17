https://ria.ru/20221017/oon-1824644279.html

Замминистра обороны Фомин обсудил продуктовую сделку с замгенсека ООН

Замминистра обороны Фомин обсудил продуктовую сделку с замгенсека ООН - РИА Новости, 17.10.2022

Замминистра обороны Фомин обсудил продуктовую сделку с замгенсека ООН

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом "продуктовую... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:32

2022-10-17T16:32

2022-10-17T17:21

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом "продуктовую сделку" на переговорах в Москве, сообщили в понедельник в Минобороны России."17 октября 2022 года в городе Москве состоялись переговоры заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений", - сообщили в министерстве.Черноморская "зерновая сделка" может быть продлена только при условии полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей, сообщили в понедельник в Минобороны России по итогам переговоров замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом в Москве."Собеседники отметили то, что возможность продления "Черноморской инициативы" напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей", - сообщили в министерстве.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221017/sdelka-1824492844.html

https://ria.ru/20221015/zerno-1824253333.html

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Екатерина Зайцева

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