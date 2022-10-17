https://ria.ru/20221017/oon-1824640356.html
Замминистра обороны обсудил с замгенсека ООН инициативы по военнопленным
Замминистра обороны обсудил с замгенсека ООН инициативы по военнопленным - РИА Новости, 17.10.2022
Замминистра обороны обсудил с замгенсека ООН инициативы по военнопленным
Замминистра обороны РФ Александр Фомин и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили инициативы по военнопленным и продвижению на мировой... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:21
2022-10-17T16:21
2022-10-17T17:37
россия
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в мире
александр фомин
мартин гриффитс
москва
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин и замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили инициативы по военнопленным и продвижению на мировой рынок российского аммиака, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Там отметили, что встреча Фомина и Гриффитса состоялась в понедельник в Москве, на ней, в частности, обсуждался вывоз зерна из украинских портов."Кроме того, в ходе встречи обсуждались инициативы ООН по военнопленным и продвижению российского аммиака на мировой рынок с использованием имеющейся инфраструктуры", - сказал Фомин.
https://ria.ru/20221017/plennye-1824634854.html
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Встреча замминистра обороны Фомина с заместителем генсека ООН Гриффитсом
В Москве сегодня прошли переговоры замминистра обороны Фомина с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Гриффитсом по продуктовой сделке. Собеседники отметили, что возможность продления инициативы (вывоз зерна из украинских портов в увязке с экспортом российской сельскохозяйственной продукции и удобрений) напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей. Также обсуждали инициативы ООН по военнопленным и по продвижению российского аммиака на мировой рынок с использованием имеющейся инфраструктуры.
2022-10-17T16:21
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, оон, в мире, александр фомин, мартин гриффитс, москва
Россия, ООН, В мире, Александр Фомин, Мартин Гриффитс, Москва
16:21 17.10.2022 (обновлено: 17:37 17.10.2022)
Замминистра обороны обсудил с замгенсека ООН инициативы по военнопленным
Замминистра обороны обсудил с Гриффитсом инициативу по пленным и вывоз украинского зерна