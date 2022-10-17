https://ria.ru/20221017/oon-1824559598.html

Новый верховный комиссар ООН по правам человека вступил в должность

Новый верховный комиссар ООН по правам человека вступил в должность - РИА Новости, 17.10.2022

Новый верховный комиссар ООН по правам человека вступил в должность

Новый верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк вступил в должность, он отказывается от политических планов, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:02

2022-10-17T12:02

2022-10-17T12:06

в мире

оон

мишель бачелет

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ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Новый верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк вступил в должность, он отказывается от политических планов, говорится в заявлении на сайте организации."В современном мире очень важно, чтобы в раздробленном мире звучал отчетливый голос совести, разума и мудрости. Верховный комиссар по правам человека должен быть этим голосом, верховным комиссаром, который не связан никакой повесткой дня, кроме Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека и всей существующей системы прав человека", - приводятся его слова в документе.Фолькер Тюрк - австрийский юрист и государственный служащий Организации Объединенных Наций. Он был назначен 8 сентября вместо Мишель Бачелет.Ранее Бачелет рассказала, что на нее оказывали давление со всех сторон в связи с её докладом по китайской провинции Синьцзян, который она хотела опубликовать до истечения срока ее полномочий 31 августа. Бачелет находилась в Китае с визитом 23-28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в КНР.

https://ria.ru/20221016/obvineniya-1824445936.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, мишель бачелет