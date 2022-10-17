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Новый верховный комиссар ООН по правам человека вступил в должность - РИА Новости, 17.10.2022
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Новый верховный комиссар ООН по правам человека вступил в должность
Новый верховный комиссар ООН по правам человека вступил в должность - РИА Новости, 17.10.2022
Новый верховный комиссар ООН по правам человека вступил в должность
Новый верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк вступил в должность, он отказывается от политических планов, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:02
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в мире
оон
мишель бачелет
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ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Новый верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк вступил в должность, он отказывается от политических планов, говорится в заявлении на сайте организации."В современном мире очень важно, чтобы в раздробленном мире звучал отчетливый голос совести, разума и мудрости. Верховный комиссар по правам человека должен быть этим голосом, верховным комиссаром, который не связан никакой повесткой дня, кроме Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека и всей существующей системы прав человека", - приводятся его слова в документе.Фолькер Тюрк - австрийский юрист и государственный служащий Организации Объединенных Наций. Он был назначен 8 сентября вместо Мишель Бачелет.Ранее Бачелет рассказала, что на нее оказывали давление со всех сторон в связи с её докладом по китайской провинции Синьцзян, который она хотела опубликовать до истечения срока ее полномочий 31 августа. Бачелет находилась в Китае с визитом 23-28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в КНР.
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в мире, оон, мишель бачелет
В мире, ООН, Мишель Бачелет
12:02 17.10.2022 (обновлено: 12:06 17.10.2022)
 
Новый верховный комиссар ООН по правам человека вступил в должность

Тюрк вступил в должность верховного комиссара ООН по правам человека вместо Бачелет

© AFP 2022 / Salvatore Di Nolfi Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AFP 2022 / Salvatore Di Nolfi
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 17 окт – РИА Новости. Новый верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк вступил в должность, он отказывается от политических планов, говорится в заявлении на сайте организации.
"В современном мире очень важно, чтобы в раздробленном мире звучал отчетливый голос совести, разума и мудрости. Верховный комиссар по правам человека должен быть этим голосом, верховным комиссаром, который не связан никакой повесткой дня, кроме Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека и всей существующей системы прав человека", - приводятся его слова в документе.
Фолькер Тюрк - австрийский юрист и государственный служащий Организации Объединенных Наций. Он был назначен 8 сентября вместо Мишель Бачелет.
Ранее Бачелет рассказала, что на нее оказывали давление со всех сторон в связи с её докладом по китайской провинции Синьцзян, который она хотела опубликовать до истечения срока ее полномочий 31 августа. Бачелет находилась в Китае с визитом 23-28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в КНР.
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