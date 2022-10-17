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Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе - РИА Новости, 17.10.2022
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Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе
Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе - РИА Новости, 17.10.2022
Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:31
2022-10-17T08:35
в мире
алексей гончаренко
одесса
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе."В Одессе тоже взрывы", - написал он в Telegram.Ранее местные власти сообщили, что воздушную тревогу объявили в Одессе во второй раз за утро понедельника.
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в мире, алексей гончаренко, одесса, верховная рада украины, telegram
В мире, Алексей Гончаренко, Одесса, Верховная Рада Украины, Telegram
08:31 17.10.2022 (обновлено: 08:35 17.10.2022)
 
Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе

Депутат Верховной рады Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе

CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалуЖелезнодорожный вокзал в Одессе
Железнодорожный вокзал в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалу
Железнодорожный вокзал в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе.
"В Одессе тоже взрывы", - написал он в Telegram.
Ранее местные власти сообщили, что воздушную тревогу объявили в Одессе во второй раз за утро понедельника.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
08:24
В Николаевской области объявили новую воздушную тревогу
 
В миреАлексей ГончаренкоОдессаВерховная Рада УкраиныTelegram
 
 
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