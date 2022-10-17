https://ria.ru/20221017/odessa-1824502105.html
Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе
Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе - РИА Новости, 17.10.2022
Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:31
2022-10-17T08:31
2022-10-17T08:35
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алексей гончаренко
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе."В Одессе тоже взрывы", - написал он в Telegram.Ранее местные власти сообщили, что воздушную тревогу объявили в Одессе во второй раз за утро понедельника.
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В мире, Алексей Гончаренко, Одесса, Верховная Рада Украины, Telegram
08:31 17.10.2022 (обновлено: 08:35 17.10.2022)
Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе
Депутат Верховной рады Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе