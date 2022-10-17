https://ria.ru/20221017/odessa-1824502105.html

Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе

Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе - РИА Новости, 17.10.2022

Депутат Рады сообщил о взрывах в Одессе

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:31

2022-10-17T08:31

2022-10-17T08:35

в мире

алексей гончаренко

одесса

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе."В Одессе тоже взрывы", - написал он в Telegram.Ранее местные власти сообщили, что воздушную тревогу объявили в Одессе во второй раз за утро понедельника.

https://ria.ru/20221017/nikolaev-1824501749.html

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в мире, алексей гончаренко, одесса, верховная рада украины, telegram