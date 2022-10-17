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В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/odessa-1824500254.html
В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу
В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу во второй раз за утро понедельника объявили в Одессе, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:13
2022-10-17T08:22
в мире
одесса
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу во второй раз за утро понедельника объявили в Одессе, сообщают местные власти.Ранее воздушную тревогу в городе объявляли около 3.00 (совпадает с мск), спустя три часа ее отменили."Внимание. Воздушная тревога", - говорится в сообщении городских властей в Telegram-канале.
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в мире, одесса
В мире, Одесса, Специальная военная операция на Украине
08:13 17.10.2022 (обновлено: 08:22 17.10.2022)
 
В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу

Власти Одессы сообщили о воздушной тревоге в городе

© Flickr / Jorge from BrazilУказатель улиц в Одессе
Указатель улиц в Одессе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Flickr / Jorge from Brazil
Указатель улиц в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу во второй раз за утро понедельника объявили в Одессе, сообщают местные власти.
Ранее воздушную тревогу в городе объявляли около 3.00 (совпадает с мск), спустя три часа ее отменили.
"Внимание. Воздушная тревога", - говорится в сообщении городских властей в Telegram-канале.
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