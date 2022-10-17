https://ria.ru/20221017/odessa-1824500254.html

В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу

В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022

В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу во второй раз за утро понедельника объявили в Одессе, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T08:13

2022-10-17T08:13

2022-10-17T08:22

в мире

одесса

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу во второй раз за утро понедельника объявили в Одессе, сообщают местные власти.Ранее воздушную тревогу в городе объявляли около 3.00 (совпадает с мск), спустя три часа ее отменили."Внимание. Воздушная тревога", - говорится в сообщении городских властей в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

одесса

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса