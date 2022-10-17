https://ria.ru/20221017/odessa-1824500254.html
В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу
В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2022
В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу во второй раз за утро понедельника объявили в Одессе, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T08:13
2022-10-17T08:13
2022-10-17T08:22
в мире
одесса
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу во второй раз за утро понедельника объявили в Одессе, сообщают местные власти.Ранее воздушную тревогу в городе объявляли около 3.00 (совпадает с мск), спустя три часа ее отменили."Внимание. Воздушная тревога", - говорится в сообщении городских властей в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса
В мире, Одесса, Специальная военная операция на Украине
08:13 17.10.2022 (обновлено: 08:22 17.10.2022)
В Одессе второй раз за утро объявили воздушную тревогу
Власти Одессы сообщили о воздушной тревоге в городе