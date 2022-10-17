https://ria.ru/20221017/obstrel-1824619734.html
Мэр Донецка сообщил о обстрелах четырех районов города со стороны ВСУ
Мэр Донецка сообщил о обстрелах четырех районов города со стороны ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
Мэр Донецка сообщил о обстрелах четырех районов города со стороны ВСУ
Четыре района Донецка находятся под обстрелом украинских войск в понедельник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:17
2022-10-17T15:17
2022-10-17T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Четыре района Донецка находятся под обстрелом украинских войск в понедельник, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Сейчас обстрел продолжается, под обстрелом четыре района города Донецка. В Кировском районе под обстрел попал пассажирский автобус, есть раненые. Используется по-прежнему тяжелая артиллерия, из 155 "натовского" калибра в том числе", - сказал Кулемзин в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что в результате украинских обстрелов в минувшие выходные и понедельник есть много раненых и погибших.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк
Мэр Донецка сообщил о обстрелах четырех районов города со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин сообщил, что четыре района Донецка находятся под огнем украинских военных