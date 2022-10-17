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Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:36
2022-10-17T12:36
2022-10-17T12:36
специальная военная операция на украине
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ясиноватая
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.38 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.40 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.15 мск по Ясиноватой - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, донецк, нато, донецкая народная республика
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Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой