https://ria.ru/20221017/obstrel-1824570118.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 17.10.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:36

2022-10-17T12:36

2022-10-17T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

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донецк

нато

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.38 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.40 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.15 мск по Ясиноватой - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

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в мире, ясиноватая, донецк, нато, донецкая народная республика