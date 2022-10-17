https://ria.ru/20221017/obstrel-1824498966.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска почти за три часа обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T07:57
2022-10-17T07:57
2022-10-17T07:57
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148779/14/1487791472_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_0e320f5e0e927ad8379720899f4f7e09.jpg
ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска почти за три часа обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Червоногвардейский район Макеевки обстреляли тремя снарядами в 04.37. По направлению Киевского и Куйбышевского районов Донецка выпустили три снаряда в 06.49. Киевский район Донецка был обстрелян тремя снарядами в 07.28.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221015/obstrel-1824243598.html
донецк
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148779/14/1487791472_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_32628f095676d1e55560ff3718d6a024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, макеевка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке