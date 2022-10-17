https://ria.ru/20221017/obstrel-1824498966.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 17.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска почти за три часа обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T07:57

2022-10-17T07:57

2022-10-17T07:57

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска почти за три часа обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Червоногвардейский район Макеевки обстреляли тремя снарядами в 04.37. По направлению Киевского и Куйбышевского районов Донецка выпустили три снаряда в 06.49. Киевский район Донецка был обстрелян тремя снарядами в 07.28.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://radiosputnik.ria.ru/20221015/obstrel-1824243598.html

донецк

макеевка

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донецк, макеевка, сцкк, нато