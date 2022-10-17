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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/obstrel-1824498966.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 17.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска почти за три часа обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T07:57
2022-10-17T07:57
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска почти за три часа обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Червоногвардейский район Макеевки обстреляли тремя снарядами в 04.37. По направлению Киевского и Куйбышевского районов Донецка выпустили три снаряда в 06.49. Киевский район Донецка был обстрелян тремя снарядами в 07.28.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, макеевка, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, НАТО
07:57 17.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкАвтомобиль, поврежденный в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка
Автомобиль, поврежденный в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автомобиль, поврежденный в результате обстрелов, в Киевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска почти за три часа обстреляли Донецк и Макеевку, выпущено девять снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Червоногвардейский район Макеевки обстреляли тремя снарядами в 04.37. По направлению Киевского и Куйбышевского районов Донецка выпустили три снаряда в 06.49. Киевский район Донецка был обстрелян тремя снарядами в 07.28.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 10:07В мире
В ДНР сообщили об одной погибшей при обстреле Донецка
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаСЦККНАТО
 
 
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