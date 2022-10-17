https://ria.ru/20221017/oborona-1824497005.html

Пленный сержант "Азова"* заявил, что Зеленский врал про оборону Мариуполя

Пленный сержант "Азова"* заявил, что Зеленский врал про оборону Мариуполя - РИА Новости, 17.10.2022

Пленный сержант "Азова"* заявил, что Зеленский врал про оборону Мариуполя

Публичные заявления Владимира Зеленского, что боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) в Мариуполе решили держаться до последнего,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T07:11

2022-10-17T07:11

2022-10-17T07:12

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

мариуполь

россия

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Публичные заявления Владимира Зеленского, что боевики "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) в Мариуполе решили держаться до последнего, были ложью, рассказал РИА Новости находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец."Нам сказали, нам дали приказ, также нам врали, как я уже здесь узнал, что Зеленский рассказывал всему телевидению, что он предлагал нам выйти из Мариуполя, но мы такие мужественные, сказали, что будем держаться до последнего. На самом деле нам никто не предлагал, просто давали приказ стоять до конца", - сказал Швец.По его словам, с таким отношением властей националисты уже понимали, что они просто пушечное мясо, "которое тупо ставили на истребление".Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азова"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220517/plen-1789081964.html

мариуполь

россия

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владимир зеленский, мариуполь, россия