https://ria.ru/20221017/oborona-1824494403.html
Офицер Росгвардии рассказал об усилении обороны левого берега Днепра
Офицер Росгвардии рассказал об усилении обороны левого берега Днепра - РИА Новости, 17.10.2022
Офицер Росгвардии рассказал об усилении обороны левого берега Днепра
Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины, рассказал РИА... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T05:40
2022-10-17T05:40
2022-10-17T17:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии.Особое внимание в обороне уделено наиболее уязвимым местам. По словам бойцов, одним из таких участков является берег яхт-клуба "Волна" у Энергодара, так как это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища: противник находится всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра.Именно здесь в начале осени была отражена массированная высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС."По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО", - рассказал командир одного из подразделений Росгвардии.По его словам, противник регулярно обстреливает береговую линию из американских артиллерийских систем, не считаясь с тем, что под удар попадают мирные прибрежные дачные поселки.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221017/zaes-1824493768.html
https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822832356.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824507350_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e0b492e1180dd9723adbeb2d23483957.jpg
Командир подразделения Росгвардии о задействованных для обороны Днепра системах и сооружениях
Оборона левого берега Днепра усилена на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии
2022-10-17T05:40
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
05:40 17.10.2022 (обновлено: 17:35 17.10.2022)
Офицер Росгвардии рассказал об усилении обороны левого берега Днепра
Командир подразделения Росгвардии сообщил об усилении обороны на левом берегу Днепра
ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии.
Особое внимание в обороне уделено наиболее уязвимым местам. По словам бойцов, одним из таких участков является берег яхт-клуба "Волна" у Энергодара, так как это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища: противник находится всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра.
Именно здесь в начале осени была отражена массированная высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС
.
"По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО", - рассказал командир одного из подразделений Росгвардии.
По его словам, противник регулярно обстреливает береговую линию из американских артиллерийских систем, не считаясь с тем, что под удар попадают мирные прибрежные дачные поселки.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
Тридцатого сентября Владимир Путин
подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик
, Запорожской и Херсонской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины
. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.