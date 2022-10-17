https://ria.ru/20221017/oborona-1824494403.html

Офицер Росгвардии рассказал об усилении обороны левого берега Днепра

Офицер Росгвардии рассказал об усилении обороны левого берега Днепра - РИА Новости, 17.10.2022

Офицер Росгвардии рассказал об усилении обороны левого берега Днепра

Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины, рассказал РИА... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T05:40

2022-10-17T05:40

2022-10-17T17:35

специальная военная операция на украине

россия

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЭНЕРГОДАР, 17 окт - РИА Новости. Российские военные и бойцы Росгвардии усилили оборону левого берега Днепра на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии.Особое внимание в обороне уделено наиболее уязвимым местам. По словам бойцов, одним из таких участков является берег яхт-клуба "Волна" у Энергодара, так как это самое узкое место перешейка Каховского водохранилища: противник находится всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра.Именно здесь в начале осени была отражена массированная высадка украинского десанта с целью захвата Запорожской АЭС."По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО", - рассказал командир одного из подразделений Росгвардии.По его словам, противник регулярно обстреливает береговую линию из американских артиллерийских систем, не считаясь с тем, что под удар попадают мирные прибрежные дачные поселки.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221017/zaes-1824493768.html

https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822832356.html

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Командир подразделения Росгвардии о задействованных для обороны Днепра системах и сооружениях Оборона левого берега Днепра усилена на всей линии соприкосновения с вооруженными формированиями Украины, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии 2022-10-17T05:40 true PT0M20S

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россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)