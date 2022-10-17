В Курской области отменили новогодние гуляния и фейерверки
Курские власти решили отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и новогодних гуляний
© Depositphotos / tommeaker26@gmail.comФейерверк
© Depositphotos / tommeaker26@gmail.com
Фейерверк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. В Курской области не будет массовых мероприятий, фейерверков и новогодних гуляний, но для детей проведут игровые программы и сказочные представления, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Как в Курской области встретим Новый год? С коллегами приняли решение отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний. Не время для этого. Тем не менее, полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем. В Курске игровые программы и сказочные представления пройдут в разных округах и учреждениях культуры и образования. На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка, организуем места активного отдыха и приёмную Деда Мороза. На Красной площади устроим прогулочную зону "Красный лес" - композицию из елей, плавно переходящую в елочный базар", - пишет Старовойт в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что новогодние украшения покупать не планируют, бюджет потратят на другие цели, а города украсят старыми инсталляциями и декорациями.
Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо.
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