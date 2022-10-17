https://ria.ru/20221017/novyy_god-1824639749.html

В Курской области отменили новогодние гуляния и фейерверки

В Курской области отменили новогодние гуляния и фейерверки - РИА Новости, 17.10.2022

В Курской области отменили новогодние гуляния и фейерверки

В Курской области не будет массовых мероприятий, фейерверков и новогодних гуляний, но для детей проведут игровые программы и сказочные представления, сообщил... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T16:20

2022-10-17T16:20

2022-10-17T16:20

общество

курская область

россия

роман старовойт

курск

новый год

праздник

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ВОРОНЕЖ, 17 окт - РИА Новости. В Курской области не будет массовых мероприятий, фейерверков и новогодних гуляний, но для детей проведут игровые программы и сказочные представления, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Как в Курской области встретим Новый год? С коллегами приняли решение отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний. Не время для этого. Тем не менее, полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем. В Курске игровые программы и сказочные представления пройдут в разных округах и учреждениях культуры и образования. На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка, организуем места активного отдыха и приёмную Деда Мороза. На Красной площади устроим прогулочную зону "Красный лес" - композицию из елей, плавно переходящую в елочный базар", - пишет Старовойт в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что новогодние украшения покупать не планируют, бюджет потратят на другие цели, а города украсят старыми инсталляциями и декорациями.Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо.

https://ria.ru/20221017/gulyaniya-1824572431.html

https://ria.ru/20221013/feyerverk-1823678671.html

курская область

россия

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, курская область, россия, роман старовойт, курск, новый год, праздник