В Норвегии арестовали четверых россиян за съемку запрещенного объекта
В Норвегии четверых российских туристов арестовали за фотосъемку запрещенного объекта
Флаг Норвегии. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Суд в провинции Нурланн на севере Норвегии постановил отправить троих мужчин и одну женщину – граждан России – под арест после того, как россияне были задержаны из-за фотографирования объекта, снимать который запрещено, сообщила полиция Нурланна.
Известно, что россияне были задержаны еще 11 октября, однако сообщили об этом только в понедельник. Сообщается, что во время досмотра автомобиля с российским номером выяснилось, что люди, связанные с этим автомобилем, были замечены за фотографированием объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку. На основании этой информации четверо россиян были задержаны.
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"При них было найдено большое количество фотооборудования и относительно обширный фотоматериал. На этом основании все четверо были заключены под стражу. Окружной суд Хельгеланна в пятницу, 14 октября, разрешил полиции заключить их под стражу на семь дней", - говорится в сообщении.
Полиция сообщает, что расследование показало, что россияне проехали в Норвегию через Финляндию. При себе у них были обнаружены обычные фотокамеры, не дроны, съемка которыми для россиян в Норвегии запрещена. Дальнейшая судьба россиян будет зависеть от того, что следователи найдут на сделанных снимках.
Все четверо в ходе допроса сообщили, что являются туристами, посещающими Норвегию. Ранее сообщалось о том, что полиция задержала россиян в Финнмарке и Тромсё – у двоих мужчин были обнаружены дроны и отснятый материал. Оба они также помещены под стражу.
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