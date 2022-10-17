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В Норвегии арестовали четверых россиян за съемку запрещенного объекта - РИА Новости, 17.10.2022
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В Норвегии арестовали четверых россиян за съемку запрещенного объекта
В Норвегии арестовали четверых россиян за съемку запрещенного объекта - РИА Новости, 17.10.2022
В Норвегии арестовали четверых россиян за съемку запрещенного объекта
Суд в провинции Нурланн на севере Норвегии постановил отправить троих мужчин и одну женщину – граждан России – под арест после того, как россияне были задержаны РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:52
2022-10-17T13:52
в мире
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россия
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МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Суд в провинции Нурланн на севере Норвегии постановил отправить троих мужчин и одну женщину – граждан России – под арест после того, как россияне были задержаны из-за фотографирования объекта, снимать который запрещено, сообщила полиция Нурланна.Известно, что россияне были задержаны еще 11 октября, однако сообщили об этом только в понедельник. Сообщается, что во время досмотра автомобиля с российским номером выяснилось, что люди, связанные с этим автомобилем, были замечены за фотографированием объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку. На основании этой информации четверо россиян были задержаны."При них было найдено большое количество фотооборудования и относительно обширный фотоматериал. На этом основании все четверо были заключены под стражу. Окружной суд Хельгеланна в пятницу, 14 октября, разрешил полиции заключить их под стражу на семь дней", - говорится в сообщении.Полиция сообщает, что расследование показало, что россияне проехали в Норвегию через Финляндию. При себе у них были обнаружены обычные фотокамеры, не дроны, съемка которыми для россиян в Норвегии запрещена. Дальнейшая судьба россиян будет зависеть от того, что следователи найдут на сделанных снимках.Все четверо в ходе допроса сообщили, что являются туристами, посещающими Норвегию. Ранее сообщалось о том, что полиция задержала россиян в Финнмарке и Тромсё – у двоих мужчин были обнаружены дроны и отснятый материал. Оба они также помещены под стражу.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821458395.html
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в мире, норвегия, россия, финляндия
В мире, Норвегия, Россия, Финляндия
13:52 17.10.2022
 
В Норвегии арестовали четверых россиян за съемку запрещенного объекта

В Норвегии четверых российских туристов арестовали за фотосъемку запрещенного объекта

© Fotolia / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Fotolia / Marcel Schauer
Флаг Норвегии. Архивное фото
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МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Суд в провинции Нурланн на севере Норвегии постановил отправить троих мужчин и одну женщину – граждан России – под арест после того, как россияне были задержаны из-за фотографирования объекта, снимать который запрещено, сообщила полиция Нурланна.
Известно, что россияне были задержаны еще 11 октября, однако сообщили об этом только в понедельник. Сообщается, что во время досмотра автомобиля с российским номером выяснилось, что люди, связанные с этим автомобилем, были замечены за фотографированием объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку. На основании этой информации четверо россиян были задержаны.
Старый город в Таллине - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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"При них было найдено большое количество фотооборудования и относительно обширный фотоматериал. На этом основании все четверо были заключены под стражу. Окружной суд Хельгеланна в пятницу, 14 октября, разрешил полиции заключить их под стражу на семь дней", - говорится в сообщении.
Полиция сообщает, что расследование показало, что россияне проехали в Норвегию через Финляндию. При себе у них были обнаружены обычные фотокамеры, не дроны, съемка которыми для россиян в Норвегии запрещена. Дальнейшая судьба россиян будет зависеть от того, что следователи найдут на сделанных снимках.
Все четверо в ходе допроса сообщили, что являются туристами, посещающими Норвегию. Ранее сообщалось о том, что полиция задержала россиян в Финнмарке и Тромсё – у двоих мужчин были обнаружены дроны и отснятый материал. Оба они также помещены под стражу.
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