https://ria.ru/20221017/norvegiya-1824595664.html

В Норвегии арестовали четверых россиян за съемку запрещенного объекта

В Норвегии арестовали четверых россиян за съемку запрещенного объекта - РИА Новости, 17.10.2022

В Норвегии арестовали четверых россиян за съемку запрещенного объекта

Суд в провинции Нурланн на севере Норвегии постановил отправить троих мужчин и одну женщину – граждан России – под арест после того, как россияне были задержаны РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:52

2022-10-17T13:52

2022-10-17T13:52

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МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Суд в провинции Нурланн на севере Норвегии постановил отправить троих мужчин и одну женщину – граждан России – под арест после того, как россияне были задержаны из-за фотографирования объекта, снимать который запрещено, сообщила полиция Нурланна.Известно, что россияне были задержаны еще 11 октября, однако сообщили об этом только в понедельник. Сообщается, что во время досмотра автомобиля с российским номером выяснилось, что люди, связанные с этим автомобилем, были замечены за фотографированием объектов, на которые распространяется запрет на фотосъемку. На основании этой информации четверо россиян были задержаны."При них было найдено большое количество фотооборудования и относительно обширный фотоматериал. На этом основании все четверо были заключены под стражу. Окружной суд Хельгеланна в пятницу, 14 октября, разрешил полиции заключить их под стражу на семь дней", - говорится в сообщении.Полиция сообщает, что расследование показало, что россияне проехали в Норвегию через Финляндию. При себе у них были обнаружены обычные фотокамеры, не дроны, съемка которыми для россиян в Норвегии запрещена. Дальнейшая судьба россиян будет зависеть от того, что следователи найдут на сделанных снимках.Все четверо в ходе допроса сообщили, что являются туристами, посещающими Норвегию. Ранее сообщалось о том, что полиция задержала россиян в Финнмарке и Тромсё – у двоих мужчин были обнаружены дроны и отснятый материал. Оба они также помещены под стражу.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821458395.html

https://ria.ru/20220827/shpionazh-1812642126.html

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в мире, норвегия, россия, финляндия