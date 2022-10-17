https://ria.ru/20221017/nischeta-1823945855.html

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты - РИА Новости, 17.10.2022

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Ежегодно 17 октября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day forthe Eradication of Poverty). РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T04:44

2022-10-17T04:44

2022-10-17T04:44

справки

в мире

международный день борьбы за ликвидацию нищеты

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Ежегодно 17 октября в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (International Day forthe Eradication of Poverty).История этого мероприятия началась 17 октября 1987 года, когда более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже (Франция), где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека. Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав. Их заявления были запечатлены на памятном камне, открытом в тот день. Копии камня были открыты по всему миру и служат местом сбора для отмечающих этот день. Один такой камень находится в саду Центральных учреждений ООН, и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая Секретариатом организации в Нью-Йорке (США). Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 1992 года провозгласила 17 октября Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты и предложила всем государствам посвятить этот день проведению мероприятий, посвященных искоренению нищеты и бедности. Отмечать его было решено с 1993 года. В 2015 году всеми странами-членами ООН были приняты 17 Целей в области устойчивого развития до 2030 года, где цель 1 – повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. Резолюцией от 20 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила третье Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты (2018-2027 годы). Его тема – "Активизация глобальных действий за избавление мира от нищеты". В 2022 году исполняется 30 лет Международному дню борьбы за ликвидацию нищеты.Тема мероприятия в этом году – "Достоинство для всех на практике. Обязательства, которые мы вместе берем на себя во имя социальной справедливости, мира и планеты". Достоинство человека является не только фундаментальным правом, оно лежит в основе всех других основополагающих прав. Таким образом, достоинство – не абстрактное понятие, оно принадлежит каждому. Сегодня многие люди, живущие в постоянной бедности, сталкиваются с тем, что их достоинство отрицается и не уважается.Термин "нищета" часто употребляется как синоним крайней бедности (extreme poverty). Согласно определению ООН, нищета – не просто нехватка доходов и ресурсов для обеспечения средств к существованию на устойчивой основе. Она проявляется в голоде и недоедании, в ограниченном доступе к образованию и другим основным услугам, в социальной дискриминации и изоляции, а также в невозможности участия в принятии решений. Международный уровень порога абсолютной бедности периодически пересматривается.До 2008 года он равнялся одному доллару США в день. В 2008-2015 годах – 1,25 доллара США в день.В настоящее время крайняя бедность определяется как жизнь менее чем на 1,90 доллара США в день. В 2021 году 711 миллионов человек по всему мире жили в условиях крайней бедности.1,3 миллиарда человек продолжают жить в условиях многомерной нищеты, почти половина из них – дети и молодежь. В богатейших странах за чертой бедности живут более 30 миллионов детей. В докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания" (2022) ООН сообщает, что число людей, страдающих от голода в мире, в 2021 году достигло 828 миллионов, что примерно на 46 миллионов больше, чем в 2020 году, и на 150 миллионов больше, чем до начала пандемии COVID-19. По данным Всемирной продовольственной программы, 50 миллионов человек в 45 странах рискуют столкнуться с голодом. Эксперты Организации Объединенных Наций в докладе "О водных ресурсах мира за 2021 год" отмечают, что 2,2 миллиарда человек во всем мире в настоящее время не имеют доступа к безопасной питьевой воде. 3,6 миллиарда человек лишены доступа к безопасным средствам санитарии. По данным ООН, около 55% населения мира не имеют доступа к социальной защите. Подавляющее большинство населения Южной Азии и стран Африки к югу от Сахары составляет около 70% от общего числа людей, живущих в крайней нищете по всему миру. Население стран с доходом ниже среднего, в том числе Индии, Индонезии, Китая и Нигерии, составляет около половины от общего числа людей за чертой бедности. Одной из беднейших стран мира является Бурунди, где более 70% населения живет в нищете. 52% детей в возрасте до пяти лет отстают в росте, еще более высок уровень недоедания среди сельских общин. Согласно прогнозу Всемирного банка (2022), к 2030 году почти 600 миллионов человек будут вынуждены жить менее чем на 2,15 доллара в день. При этом число тех, кто к концу 2020 года существовал на эту сумму, составляло 719 миллионов человек и этот год стал первым "за последние десятилетия", когда увеличился показатель глобального неравенства. В России борьба с бедностью остается одним из безусловных приоритетов властей. По словам президента РФ Владимира Путина, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей. В законе о федеральном бюджете на 2022-2024 годы заложено финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, проведение углубленной диспансеризации, реализацию программ медицинской реабилитации. Повышение доходов коснется 19 миллионов граждан. По итогам второго квартала 2022 года уровень бедности в России снизился. В апреле-июне 2022 года в стране насчитывалось 17,6 миллиона человек с доходами ниже границы бедности, это на 3,3 миллиона человек меньше, чем в первом квартале 2022 года. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, международный день борьбы за ликвидацию нищеты