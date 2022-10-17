https://ria.ru/20221017/nikolaev-1824574772.html
В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ
В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ
Российские войска за сутки в Николаевской области уничтожили хранилище топлива и ремонтную базу вооружения и техники украинских войск, сообщило в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:46
2022-10-17T12:46
2022-10-17T12:56
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
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в мире
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки в Николаевской области уничтожили хранилище топлива и ремонтную базу вооружения и техники украинских войск, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:46 17.10.2022 (обновлено: 12:56 17.10.2022)
В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ
Минобороны: в Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ