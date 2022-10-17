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В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ
В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022
В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ
Российские войска за сутки в Николаевской области уничтожили хранилище топлива и ремонтную базу вооружения и техники украинских войск, сообщило в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:46
2022-10-17T12:56
специальная военная операция на украине
николаевская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
николаев (украина)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки в Николаевской области уничтожили хранилище топлива и ремонтную базу вооружения и техники украинских войск, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
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николаевская область, россия, вооруженные силы украины, в мире, николаев (украина), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Николаев (Украина), Ситуация в ДНР и ЛНР
12:46 17.10.2022 (обновлено: 12:56 17.10.2022)
 
В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ

Минобороны: в Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ

© AP Photo / Petros GiannakourisУкраинский танк на окраине Николаева
Украинский танк на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Украинский танк на окраине Николаева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки в Николаевской области уничтожили хранилище топлива и ремонтную базу вооружения и техники украинских войск, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреНиколаев (Украина)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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