https://ria.ru/20221017/nikolaev-1824574772.html

В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ

В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ - РИА Новости, 17.10.2022

В Николаевской области уничтожили топливохранилище и ремонтную базу ВСУ

Российские войска за сутки в Николаевской области уничтожили хранилище топлива и ремонтную базу вооружения и техники украинских войск, сообщило в понедельник... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:46

2022-10-17T12:46

2022-10-17T12:56

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николаевская область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки в Николаевской области уничтожили хранилище топлива и ремонтную базу вооружения и техники украинских войск, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районе города Николаев уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области уничтожена ремонтная база вооружения и техники ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николаевская область, россия, вооруженные силы украины, в мире, николаев (украина), ситуация в днр и лнр