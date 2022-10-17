Египет поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
МИД Египта: Каир одобряет решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи после заявлений Эр-Риада
© AP Photo / Hasan JamaliНефтяная вышка
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяная вышка. Архивное фото
КАИР, 17 окт - РИА Новости. Египет поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в свете сделанных Саудовской Аравией технических разъяснений, сообщил в понедельник египетский МИД.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства арабской республики, в Каире в последнее время "с пристальным интересом отслеживали отголоски" принятого ОПЕК+ решения по снижению добычи нефти.
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"Египет поддерживает позицию, выраженную братским королевством Саудовская Аравия вслед за ее разъяснением технических соображений резолюции ОПЕК+, поскольку она направлена в первую очередь на достижение регулирования рынка нефти, что обеспечивает укрепление способности международного сообщества справляться с текущими экономическими вызовами", - заявили в МИД Египта.
На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.
МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
На минувшей неделе в докладе Центра информации и поддержки принятия решений кабинета министров Египта заявлялось, что решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи может вызвать потрясения на мировых энергетических рынках.