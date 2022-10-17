Рейтинг@Mail.ru
Египет поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/neft-1824641305.html
Египет поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
Египет поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи - РИА Новости, 17.10.2022
Египет поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи
Египет поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в свете сделанных Саудовской Аравией технических разъяснений, сообщил в понедельник египетский МИД. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:24
2022-10-17T16:24
египет
саудовская аравия
россия
опек
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149508/48/1495084862_0:153:4421:2639_1920x0_80_0_0_e8137a184b8986ab64fff840e59a0d03.jpg
КАИР, 17 окт - РИА Новости. Египет поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в свете сделанных Саудовской Аравией технических разъяснений, сообщил в понедельник египетский МИД.Согласно заявлению внешнеполитического ведомства арабской республики, в Каире в последнее время "с пристальным интересом отслеживали отголоски" принятого ОПЕК+ решения по снижению добычи нефти."Египет поддерживает позицию, выраженную братским королевством Саудовская Аравия вслед за ее разъяснением технических соображений резолюции ОПЕК+, поскольку она направлена в первую очередь на достижение регулирования рынка нефти, что обеспечивает укрепление способности международного сообщества справляться с текущими экономическими вызовами", - заявили в МИД Египта.На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.На минувшей неделе в докладе Центра информации и поддержки принятия решений кабинета министров Египта заявлялось, что решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи может вызвать потрясения на мировых энергетических рынках.
https://ria.ru/20221012/g7-1823544381.html
https://ria.ru/20221014/gaz-1823894564.html
египет
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149508/48/1495084862_350:0:4070:2790_1920x0_80_0_0_f98487b0107624debe4e3fa10917983d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, саудовская аравия, россия, опек, в мире
Египет, Саудовская Аравия, Россия, ОПЕК, В мире
16:24 17.10.2022
 
Египет поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

МИД Египта: Каир одобряет решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи после заявлений Эр-Риада

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяная вышка
Нефтяная вышка - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяная вышка. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 17 окт - РИА Новости. Египет поддерживает решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи в свете сделанных Саудовской Аравией технических разъяснений, сообщил в понедельник египетский МИД.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства арабской республики, в Каире в последнее время "с пристальным интересом отслеживали отголоски" принятого ОПЕК+ решения по снижению добычи нефти.
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 22:48
G7 выразила готовность к продолжению работы с ОПЕК+
"Египет поддерживает позицию, выраженную братским королевством Саудовская Аравия вслед за ее разъяснением технических соображений резолюции ОПЕК+, поскольку она направлена в первую очередь на достижение регулирования рынка нефти, что обеспечивает укрепление способности международного сообщества справляться с текущими экономическими вызовами", - заявили в МИД Египта.
На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.
МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.
На минувшей неделе в докладе Центра информации и поддержки принятия решений кабинета министров Египта заявлялось, что решение стран-участниц сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи может вызвать потрясения на мировых энергетических рынках.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 08:12
Замминистра нефти Ирана заявил, что Тегеран готов к своповым поставкам газа
 
ЕгипетСаудовская АравияРоссияОПЕКВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала