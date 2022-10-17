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В США пришли в шок от пощечины, которую саудиты отвесили Байдену - РИА Новости, 17.10.2022
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В США пришли в шок от пощечины, которую саудиты отвесили Байдену
В США пришли в шок от пощечины, которую саудиты отвесили Байдену - РИА Новости, 17.10.2022
В США пришли в шок от пощечины, которую саудиты отвесили Байдену
Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти стало оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет The Hill. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:03
2022-10-17T14:20
в мире
джо байден
саудовская аравия
сша
россия
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти стало оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет The Hill. "Решение по добыче нефти — это пощечина Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить увеличить добычу, чтобы компенсировать влияние антироссийских санкций, надеясь, что это приведет к снижению цены на топливо в США", — говорится в публикации. В статье отмечается, что решение ОПЕК+ вызвало возмущение у членов конгресса и шок Белого дома. Стали звучать призывы пересмотреть отношения США и Саудовской Аравии. Кроме того, в скором будущем администрация Байдена может принять меры против Эр-Рияда: остановить поставки оружия и прекратить обслуживание техники, стоящей на вооружении саудовской армии, заключает издание. В начале октября участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.На территории ОАЭ и Саудовской Аравии находятся американские военные базы, контингент которых насчитывает до нескольких тысяч человек. Помимо этого, американцы занимаются подготовкой вооруженных сил этих стран — ежегодно около 600-800 военнослужащих обучались в Соединенных Штатах.
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в мире, джо байден, саудовская аравия, сша, россия, опек, цены на нефть
В мире, Джо Байден, Саудовская Аравия, США, Россия, ОПЕК, Цены на нефть
10:03 17.10.2022 (обновлено: 14:20 17.10.2022)
 
В США пришли в шок от пощечины, которую саудиты отвесили Байдену

The Hill пишет, что Саудовская Аравия отвесила пощечину Байдену решением о добыче нефти

© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar AljaloudНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Saudi Royal Palace/Bandar Aljaloud
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти стало оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет The Hill.
"Решение по добыче нефти — это пощечина Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить увеличить добычу, чтобы компенсировать влияние антироссийских санкций, надеясь, что это приведет к снижению цены на топливо в США", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что решение ОПЕК+ вызвало возмущение у членов конгресса и шок Белого дома. Стали звучать призывы пересмотреть отношения США и Саудовской Аравии.
Кроме того, в скором будущем администрация Байдена может принять меры против Эр-Рияда: остановить поставки оружия и прекратить обслуживание техники, стоящей на вооружении саудовской армии, заключает издание.

В начале октября участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.
На территории ОАЭ и Саудовской Аравии находятся американские военные базы, контингент которых насчитывает до нескольких тысяч человек. Помимо этого, американцы занимаются подготовкой вооруженных сил этих стран — ежегодно около 600-800 военнослужащих обучались в Соединенных Штатах.
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В миреДжо БайденСаудовская АравияСШАРоссияОПЕКЦены на нефть
 
 
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