https://ria.ru/20221017/neft-1824523648.html

В США пришли в шок от пощечины, которую саудиты отвесили Байдену

В США пришли в шок от пощечины, которую саудиты отвесили Байдену - РИА Новости, 17.10.2022

В США пришли в шок от пощечины, которую саудиты отвесили Байдену

Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти стало оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет The Hill. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:03

2022-10-17T10:03

2022-10-17T14:20

в мире

джо байден

саудовская аравия

сша

россия

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти стало оскорбительным для президента США Джо Байдена, пишет The Hill. "Решение по добыче нефти — это пощечина Байдену, который в июле ездил в Саудовскую Аравию с явной целью убедить увеличить добычу, чтобы компенсировать влияние антироссийских санкций, надеясь, что это приведет к снижению цены на топливо в США", — говорится в публикации. В статье отмечается, что решение ОПЕК+ вызвало возмущение у членов конгресса и шок Белого дома. Стали звучать призывы пересмотреть отношения США и Саудовской Аравии. Кроме того, в скором будущем администрация Байдена может принять меры против Эр-Рияда: остановить поставки оружия и прекратить обслуживание техники, стоящей на вооружении саудовской армии, заключает издание. В начале октября участники ОПЕК+ договорились с ноября сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки, объяснив это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, накрывший Европу, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса.На территории ОАЭ и Саудовской Аравии находятся американские военные базы, контингент которых насчитывает до нескольких тысяч человек. Помимо этого, американцы занимаются подготовкой вооруженных сил этих стран — ежегодно около 600-800 военнослужащих обучались в Соединенных Штатах.

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

https://ria.ru/20221016/davlenie-1824355656.html

саудовская аравия

сша

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джо байден, саудовская аравия, сша, россия, опек, цены на нефть