"Российская промышленная неделя-2022" пройдет 24-27 октября в "Экспоцентре"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Владимир Кононов
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Владимир Кононов
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. "Российская промышленная неделя-2022", которая пройдет 24-27 октября в московском "Экспоцентре", станет главным в России отраслевым событием, объединяющим деловые мероприятия и ключевые выставки технологий обработки конструкционных материалов, сварочных процессов и оборудования, технологий и услуг для производства рекламы, сообщил глава Оргкомитета РПН, зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов.
РПН является частью реализации масштабного проекта "НТИ Экспо", призванного содействовать внедрению технологических достижений в промышленность и вошла в план основных мероприятий десятилетия науки и технологий.
В нынешнем году Неделя включает международную политехническую выставку "Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов – "Технофорум-2022", международную специализированную выставку "Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки" – Rusweld 2022 и международную специализированную выставку "Технологии и услуги для производителей и заказчиков рекламы" – "Реклама-2022". Ключевым событием деловой программы станет стратегическая сессия "Научно-технологическое развитие страны в новых социально-экономических реалиях: инновации, изобретения, продвижение".
"Ставший традиционным Форум в "Экспоцентре" призван демонстрировать передовые решения и лучшие мировые практики в производственных отраслях. Эти Форумы вышли далеко за пределы обычных промышленных выставок. Здесь решаются проблемы общегосударственного масштаба. В этом году на главной выставочной площадке страны будут обсуждаться приоритеты обеспечения технологического суверенитета России в современных условиях, использование выставочного потенциала в продвижении отечественных разработок российских учёных и изобретателей, подготовка кадров для машиностроительного комплекса, роль регионов в промышленном развитии России и другие. На выставке будут предложены решения для каждой из этих тем", - сказал Кононов.
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Он отметил, что в этом году на промышленной неделе особое внимание будет уделено проблемам металлообработки.
"В условиях импортозамещения нам необходимо развивать отечественное технологии в этой важнейшей отрасли. Нужно отметить, что за восемь лет нам удалось увеличить долю отечественного производителя с десяти процентов почти до пятидесяти. И в этом большая заслуга наших предыдущих Форумов. Сейчас наша страна переживает вторую индустриализацию. Перед нами стоят серьёзные вызовы по созданию современной высокотехнологичной промышленности. Для этого мы проведём мониторинг существующего законодательства в поисках новых путей для стимулирования отечественных производителей, поддержке изобретателей и рационализаторов", - добавил глава Оргкомитета.