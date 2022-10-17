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В США назвали страны, которые приведут к расколу НАТО - РИА Новости, 17.10.2022
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В США назвали страны, которые приведут к расколу НАТО
В США назвали страны, которые приведут к расколу НАТО - РИА Новости, 17.10.2022
В США назвали страны, которые приведут к расколу НАТО
В условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкие войска "могут внезапно появиться однажды ночью" в Греции, считает главный дипломатический... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T23:19
2022-10-17T23:40
в мире
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкие войска "могут внезапно появиться однажды ночью" в Греции, считает главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер."Поскольку Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями перед выборами, которые пройдут весной, с лета он усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами", — отмечает авторСогласно статье, некоторые дипломаты и аналитики даже предсказывают полномасштабную войну между этими странами НАТО, в то время как многие европейские чиновники отмечают, что угроза становится все более серьезной и может привести к существенным последствиям."Растущая напряженность между Грецией и Турцией, обеими странами — членами НАТО, теперь угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами", — считает корреспондент.Как отмечается в материале, Турция уже стала проблемным и непредсказуемым союзником своих партнеров по НАТО. Несмотря на активное участие Анкары в качестве посредника между Россией и Украиной, особенно в сделке по разрешению экспорта украинского зерна, Эрдоган отказался вводить санкции против России и еще больше сблизился с Путиным, что вызывает опасения со стороны США."Что касается Вашингтона, то они говорят Эрдогану: "Спасибо за то, что вы сделали на Украине, конечно, вы не ввели санкции против России, но ладно, вы в трудном положении — стратегически, дипломатически, экономически, — но не смейте делать что-то в Эгейском море или Восточном Средиземноморье, что принесет неприятности НАТО", — указано в The New York Times.Эскалация риторики в отношении Греции сейчас привлекает особое внимание, отмечает автор, так как на фоне ухудшающегося экономического положения в Турции, растущей инфляции и обесценивающейся лире президент Турции может принять неожиданные решения, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
https://ria.ru/20221017/nato-1824690917.html
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в мире, цены на нефть, греция, турция, россия, нато, f-16, зрк с-300
В мире, Цены на нефть, Греция, Турция, Россия, НАТО, F-16, ЗРК С-300
23:19 17.10.2022 (обновлено: 23:40 17.10.2022)
 
В США назвали страны, которые приведут к расколу НАТО

NYT: разгорающийся конфликт между Турцией и Грецией может привести к расколу НАТО

© AP Photo / Manu FernandezСаммит НАТО в Мадриде
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
Саммит НАТО в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкие войска "могут внезапно появиться однажды ночью" в Греции, считает главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер.
"Поскольку Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями перед выборами, которые пройдут весной, с лета он усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами", — отмечает автор
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Согласно статье, некоторые дипломаты и аналитики даже предсказывают полномасштабную войну между этими странами НАТО, в то время как многие европейские чиновники отмечают, что угроза становится все более серьезной и может привести к существенным последствиям.
"Растущая напряженность между Грецией и Турцией, обеими странами — членами НАТО, теперь угрожает добавить новое сложное измерение к усилиям Европы по сохранению своего единства против России и в борьбе с экономическим и энергетическим кризисами", — считает корреспондент.
Как отмечается в материале, Турция уже стала проблемным и непредсказуемым союзником своих партнеров по НАТО. Несмотря на активное участие Анкары в качестве посредника между Россией и Украиной, особенно в сделке по разрешению экспорта украинского зерна, Эрдоган отказался вводить санкции против России и еще больше сблизился с Путиным, что вызывает опасения со стороны США.
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"Что касается Вашингтона, то они говорят Эрдогану: "Спасибо за то, что вы сделали на Украине, конечно, вы не ввели санкции против России, но ладно, вы в трудном положении — стратегически, дипломатически, экономически, — но не смейте делать что-то в Эгейском море или Восточном Средиземноморье, что принесет неприятности НАТО", — указано в The New York Times.
Эскалация риторики в отношении Греции сейчас привлекает особое внимание, отмечает автор, так как на фоне ухудшающегося экономического положения в Турции, растущей инфляции и обесценивающейся лире президент Турции может принять неожиданные решения, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
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