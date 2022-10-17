23:19 17.10.2022 (обновлено: 23:40 17.10.2022)
В США назвали страны, которые приведут к расколу НАТО
NYT: разгорающийся конфликт между Турцией и Грецией может привести к расколу НАТО
© AP Photo / Manu FernandezСаммит НАТО в Мадриде
© AP Photo / Manu Fernandez
Саммит НАТО в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В условиях высокой инфляции и падения курса лиры турецкие войска "могут внезапно появиться однажды ночью" в Греции, считает главный дипломатический корреспондент The New York Times в Европе Стивен Эрлангер.
"Поскольку Эрдоган сталкивается с растущими политическими и экономическими трудностями перед выборами, которые пройдут весной, с лета он усиливает угрозы в адрес своего союзника по НАТО, используя язык, обычно оставляемый военными ястребами и ультранационалистами", — отмечает автор
Согласно статье, некоторые дипломаты и аналитики даже предсказывают полномасштабную войну между этими странами НАТО, в то время как многие европейские чиновники отмечают, что угроза становится все более серьезной и может привести к существенным последствиям.
Как отмечается в материале, Турция уже стала проблемным и непредсказуемым союзником своих партнеров по НАТО. Несмотря на активное участие Анкары в качестве посредника между Россией и Украиной, особенно в сделке по разрешению экспорта украинского зерна, Эрдоган отказался вводить санкции против России и еще больше сблизился с Путиным, что вызывает опасения со стороны США.
"Что касается Вашингтона, то они говорят Эрдогану: "Спасибо за то, что вы сделали на Украине, конечно, вы не ввели санкции против России, но ладно, вы в трудном положении — стратегически, дипломатически, экономически, — но не смейте делать что-то в Эгейском море или Восточном Средиземноморье, что принесет неприятности НАТО", — указано в The New York Times.
Эскалация риторики в отношении Греции сейчас привлекает особое внимание, отмечает автор, так как на фоне ухудшающегося экономического положения в Турции, растущей инфляции и обесценивающейся лире президент Турции может принять неожиданные решения, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.