https://ria.ru/20221017/nato-1824514428.html

Заявление Путина о НАТО напугало британцев

Заявление Путина о НАТО напугало британцев - РИА Новости, 17.10.2022

Заявление Путина о НАТО напугало британцев

Читатели британской газеты Daily Mail согласились с российским президентом Владимиром Путиным, который предупредил о риске "глобальной катастрофы" в случае... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T09:29

2022-10-17T09:29

2022-10-17T10:44

владимир путин

россия

сша

украина

нато

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail согласились с российским президентом Владимиром Путиным, который предупредил о риске "глобальной катастрофы" в случае прямого столкновения России и НАТО.Многих напугал такой сценарий развития событий."Конфликт на Украине стал результатом наглого поведения западных стран в отношении России. Они используют Киев как инструмент для противостояния с Москвой, а страдают обычные люди. Никто не хочет умирать из-за амбиций НАТО", — написал один из пользователей."Путин всегда просил о переговорах, но Великобритания и США не относились к его словам серьезно, так как они не видят способа извлечь прибыль из мирного времени. Война России и НАТО приведет к катастрофическим последствиям", — констатировал другой."Я думаю, люди на Западе должны осознать, что среди наших элит есть поджигатели войны. США зарабатывают деньги на украинском кризисе, в то время как Россия всегда стремилась к миру", — отметил еще один из читателей."Россия никогда не хулиганит, она всегда спасает мир от хулиганов. Взгляните на историю", — призвал четвертый комментатор."Единственная сторона, которая проиграет от противостояния, — это НАТО и ее американский куратор, одержимый продолжением кризиса", — подчеркнул пятый.В начале октября президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столкнулся "с перспективой ядерного Армагеддона". При этом он подчеркнул, что достаточно хорошо знает своего российского коллегу, чтобы понимать, что тот "не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия". Впрочем, несколько дней спустя глава Белого дома признался в интервью CNN, что не верит в то, что Россия на это пойдет.В сентябрьском обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской политике и уже пустил в ход ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Российский лидер призвал авторов таких заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".При этом в Москве не раз подчеркивали, что никому не угрожают ядерным оружием, а условия его использования четко определены российской ядерной доктриной. По словам пресс-секретаря президента, ядерная риторика Запада — это пагубная и провокационная практика, но Россия не хочет принимать участия в таких упражнениях.

https://ria.ru/20221017/putin-1824493030.html

https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html

россия

сша

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, сша, украина, нато, политика, санкции в отношении россии