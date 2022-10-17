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Резников заявил, что Украина ожидает скорых поставок NASAMS - РИА Новости, 17.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221017/nasams-1824627227.html
Резников заявил, что Украина ожидает скорых поставок NASAMS
Резников заявил, что Украина ожидает скорых поставок NASAMS - РИА Новости, 17.10.2022
Резников заявил, что Украина ожидает скорых поставок NASAMS
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев вскоре ожидает поставки первых зенитных комплексов NASAMS. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T15:37
2022-10-17T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев вскоре ожидает поставки первых зенитных комплексов NASAMS."Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники", - написал Резников на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская ).Резников ранее заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Insragram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html
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в мире, алексей резников, сергей лавров, украина, россия, киев, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО
15:37 17.10.2022
 
Резников заявил, что Украина ожидает скорых поставок NASAMS

Глава Минобороны Украины Резников: Киев ожидает скорых поставок зенитных комплексов NASAMS

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев вскоре ожидает поставки первых зенитных комплексов NASAMS.
"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS. Наши воины заканчивают освоение техники", - написал Резников на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская ).
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29 августа, 08:00
Запад устал от Украины
Резников ранее заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Insragram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевНАТО
 
 
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