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Азербайджан приписывает свои нарушения перемирия Еревану, заявил Пашинян
Азербайджан приписывает свои нарушения перемирия Еревану, заявил Пашинян - РИА Новости, 17.10.2022
Азербайджан приписывает свои нарушения перемирия Еревану, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашиян считает, что Баку приписывает свои нарушение режима прекращения огня Еревану в качестве повода для "новой агрессии". РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:56
2022-10-17T17:56
2022-10-17T17:56
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашиян считает, что Баку приписывает свои нарушение режима прекращения огня Еревану в качестве повода для "новой агрессии"."Азербайджан постоянно приписывает свои нарушения режима прекращения огня Армении. Очевидно, что это создание повода для новой военной агрессии против Армении. Необходим постоянно действующий международный механизм для поддержания режима прекращения огня и обеспечения безопасности границ", - написал Пашинян в Twitter.Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта".В ЕС подтвердили, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца. Для ускорения ее развертывания персонал планируется перевести из Грузии.В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Никол Пашинян
Азербайджан приписывает свои нарушения перемирия Еревану, заявил Пашинян
Премьер Армении Пашинян заявил, что Баку приписывает свои нарушения примирения Еревану