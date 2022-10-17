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Азербайджан приписывает свои нарушения перемирия Еревану, заявил Пашинян - РИА Новости, 17.10.2022
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Азербайджан приписывает свои нарушения перемирия Еревану, заявил Пашинян
Азербайджан приписывает свои нарушения перемирия Еревану, заявил Пашинян - РИА Новости, 17.10.2022
Азербайджан приписывает свои нарушения перемирия Еревану, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашиян считает, что Баку приписывает свои нарушение режима прекращения огня Еревану в качестве повода для "новой агрессии". РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:56
2022-10-17T17:56
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашиян считает, что Баку приписывает свои нарушение режима прекращения огня Еревану в качестве повода для "новой агрессии"."Азербайджан постоянно приписывает свои нарушения режима прекращения огня Армении. Очевидно, что это создание повода для новой военной агрессии против Армении. Необходим постоянно действующий международный механизм для поддержания режима прекращения огня и обеспечения безопасности границ", - написал Пашинян в Twitter.Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта".В ЕС подтвердили, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца. Для ускорения ее развертывания персонал планируется перевести из Грузии.В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.
https://ria.ru/20221017/armeniya-1824658278.html
https://ria.ru/20221017/armeniya-1824551423.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Никол Пашинян
17:56 17.10.2022
 
Азербайджан приписывает свои нарушения перемирия Еревану, заявил Пашинян

Премьер Армении Пашинян заявил, что Баку приписывает свои нарушения примирения Еревану

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашиян считает, что Баку приписывает свои нарушение режима прекращения огня Еревану в качестве повода для "новой агрессии".
"Азербайджан постоянно приписывает свои нарушения режима прекращения огня Армении. Очевидно, что это создание повода для новой военной агрессии против Армении. Необходим постоянно действующий международный механизм для поддержания режима прекращения огня и обеспечения безопасности границ", - написал Пашинян в Twitter.
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17:35
Ереван объяснил развертывание дополнительных сил на границе с Азербайджаном
Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в Армению на границу с Азербайджаном.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что "отправка до 40 экспертов ЕС по мониторингу вдоль международной границы Армении с Азербайджаном нацелена на строительство мер доверия в условиях нестабильности, которая создает риск для жизни людей и представляет угрозу для процесса урегулирования конфликта".
В ЕС подтвердили, что миссия наблюдателей рассчитана на два месяца. Для ускорения ее развертывания персонал планируется перевести из Грузии.
В минувшую пятницу сообщалось, что техническая делегация Евросоюза прибыла в Ереван для подготовки работы миссии мониторинга на границе с Азербайджаном.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
11:34
Евросоюз направит 40 наблюдателей на границу Армении и Азербайджана
 
В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеНикол Пашинян
 
 
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