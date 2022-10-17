https://ria.ru/20221017/nalogi-1824595797.html
Силуанов назвал вопрос о повышении налогов для россиян неактуальным
Силуанов назвал вопрос о повышении налогов для россиян неактуальным - РИА Новости, 17.10.2022
Силуанов назвал вопрос о повышении налогов для россиян неактуальным
Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:52
2022-10-17T13:52
2022-10-17T16:59
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.Он добавил, что сейчас "далеко не самое подходящее время" для каких-либо решений о повышении платежей. Министр также подчеркнул, что "налогообложение граждан — всегда очень чувствительный момент".Кроме того, глава ведомства положительно оценил эффективность введенной прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц."Прогрессия у нас была сделана под конкретную задачу, а именно — поддержка детей, больных сложными, дорогостоящими болезнями. Эта цель решается, фонд "Круг добра" собирает значительные ресурсы — в этом и следующем году около 140 миллиардов рублей, больше в два раза, чем мы рассчитывали", — отметил министр.Но Силуанов добавил, что дополнительно увеличивать налогообложение по прогрессивной шкале тоже не стоит. По его мнению, это может оказать "отрицательный эффект на доверие к действиям правительства".Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Собранные таким образом деньги направляют на лечение детей с редкими заболеваниями.
https://ria.ru/20221012/amnistiya-1823426389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
13:52 17.10.2022 (обновлено: 16:59 17.10.2022)
Силуанов назвал вопрос о повышении налогов для россиян неактуальным
Глава Минфина Силуанов: вопрос об увеличении налогов сейчас неактуален, время неподходящее
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный", — сказал Силуанов.
Он добавил, что сейчас "далеко не самое подходящее время" для каких-либо решений о повышении платежей. Министр также подчеркнул, что "налогообложение граждан — всегда очень чувствительный момент".
Кроме того, глава ведомства положительно оценил эффективность введенной прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц.
"Прогрессия у нас была сделана под конкретную задачу, а именно — поддержка детей, больных сложными, дорогостоящими болезнями. Эта цель решается, фонд "Круг добра" собирает значительные ресурсы — в этом и следующем году около 140 миллиардов рублей, больше в два раза, чем мы рассчитывали", — отметил министр.
Но Силуанов
добавил, что дополнительно увеличивать налогообложение по прогрессивной шкале тоже не стоит. По его мнению, это может оказать "отрицательный эффект на доверие к действиям правительства".
Россия
с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Собранные таким образом деньги направляют на лечение детей с редкими заболеваниями.