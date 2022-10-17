https://ria.ru/20221017/nalogi-1824595797.html

Силуанов назвал вопрос о повышении налогов для россиян неактуальным

Силуанов назвал вопрос о повышении налогов для россиян неактуальным - РИА Новости, 17.10.2022

Силуанов назвал вопрос о повышении налогов для россиян неактуальным

Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:52

2022-10-17T13:52

2022-10-17T16:59

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.Он добавил, что сейчас "далеко не самое подходящее время" для каких-либо решений о повышении платежей. Министр также подчеркнул, что "налогообложение граждан — всегда очень чувствительный момент".Кроме того, глава ведомства положительно оценил эффективность введенной прогрессивной шкалы по налогу на доходы физических лиц."Прогрессия у нас была сделана под конкретную задачу, а именно — поддержка детей, больных сложными, дорогостоящими болезнями. Эта цель решается, фонд "Круг добра" собирает значительные ресурсы — в этом и следующем году около 140 миллиардов рублей, больше в два раза, чем мы рассчитывали", — отметил министр.Но Силуанов добавил, что дополнительно увеличивать налогообложение по прогрессивной шкале тоже не стоит. По его мнению, это может оказать "отрицательный эффект на доверие к действиям правительства".Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Собранные таким образом деньги направляют на лечение детей с редкими заболеваниями.

https://ria.ru/20221012/amnistiya-1823426389.html

https://realty.ria.ru/20220924/nalogi-1819094610.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов