https://ria.ru/20221017/naemniki-1824486779.html

Разведчик ВСУ рассказал об иностранных боевиках в Харьковской области

Разведчик ВСУ рассказал об иностранных боевиках в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2022

Разведчик ВСУ рассказал об иностранных боевиках в Харьковской области

Не менее 100 боевиков так называемого иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши выполняли боевые задачи в Харьковской области,... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T00:47

2022-10-17T00:47

2022-10-17T00:54

специальная военная операция на украине

польша

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_075d75df0c14b7943308d4c7de7b3752.jpg

ЛУГАНСК, 17 окт - РИА Новости. Не менее 100 боевиков так называемого иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши выполняли боевые задачи в Харьковской области, рассказал журналистам разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной, попавший в плен к военным ЛНР на сватовском направлении.Он уточнил, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек. По его словам, всего на этом направлении работало около 100 таких же, как он, разведчиков. Бережной уточнил, что среди бойцов иностранного легиона были действующие офицеры армии США, Великобритании и Польши."Лейтенант был, подполковник один... Им просто нравится Украина, и они хотят помочь Украине победить Россию", - рассказал пленный.По его словам, до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину. "Меня с самого начала удивляло, что иностранцы за нас воюют. Просто раньше они за нас не воевали, это только сейчас они начали воевать за нас. Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов", - сказал разведчик.

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824297515.html

польша

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, украина, сша