Рейтинг@Mail.ru
Мурманский рыбный порт намерен обжаловать решение суда о национализации - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/murmansk-1824542264.html
Мурманский рыбный порт намерен обжаловать решение суда о национализации
Мурманский рыбный порт намерен обжаловать решение суда о национализации - РИА Новости, 17.10.2022
Мурманский рыбный порт намерен обжаловать решение суда о национализации
Руководство мурманского морского рыбного порта, 100% акций которого по решению арбитражного суда должны быть взысканы в пользу РФ, намерено обжаловать это... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:01
2022-10-17T11:01
экономика
россия
мурманская область
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Руководство мурманского морского рыбного порта, 100% акций которого по решению арбитражного суда должны быть взысканы в пользу РФ, намерено обжаловать это решение во всех инстанциях, сообщила пресс-служба порта.В начале октября арбитражный суд Мурманской области постановил взыскать в доход РФ обыкновенные акции АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) "номинальной стоимостью 50 рублей каждая, в количестве 4 752 759 штук, принадлежащих акционерному обществу "Зевс", а также взыскать одну обыкновенную акцию стоимостью 50 рублей, в количестве одной штуки, принадлежащей Полещуку Данииле Александровичу". Согласно открытым данным, уставной капитал порта составляет 237 миллионов 638 тысяч рублей – таким образом, взысканы 100% акций. Иск был подан Федеральной антимонопольной службой, которая настаивала на том, что группа лиц, включая иностранного инвестора, путем последовательных сделок установила контроль над ММРП. При этом рыбный порт имеет стратегическое знание "для обеспечения обороны страны и безопасности государства".Однако в порту не согласны с такими формулировками и настаивают, что "у акционеров АО, не совершивших преступления, отнимают акции предприятия без какой-либо компенсации со стороны государства". Как говорится в заявлении руководства порта, в 2015 году, акции находящегося в плачевном состоянии порта продали новому руководству за 14 миллионов долларов."Все сделки, которые ФАС оспаривала в рамках данного дела, совершались либо российскими физическими и юридическими лицами, либо иностранными лицами, но находящимися на момент совершения сделок под контролем российских граждан, имеющих налоговое резидентство РФ", - отмечают в порту и настаивают, что "нет никакого иностранного контроля, наносящего вред нашей стране и, тем более, ее обороноспособности"."Конечно, мы будем и дальше противостоять в судах всех инстанций появлению такой арбитражной практики и призываем юристов России осмысленно готовиться к таким изменениям практики, которые предполагают отъем у бизнеса всего и без какой-либо компенсации", - резюмировали в порту.
https://ria.ru/20220929/murmansk-1820257877.html
https://ria.ru/20220922/sefe-1818752676.html
россия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мурманская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Мурманская область, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
11:01 17.10.2022
 
Мурманский рыбный порт намерен обжаловать решение суда о национализации

Мурманский рыбный порт намерен обжаловать решение суда о национализации

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Руководство мурманского морского рыбного порта, 100% акций которого по решению арбитражного суда должны быть взысканы в пользу РФ, намерено обжаловать это решение во всех инстанциях, сообщила пресс-служба порта.
В начале октября арбитражный суд Мурманской области постановил взыскать в доход РФ обыкновенные акции АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) "номинальной стоимостью 50 рублей каждая, в количестве 4 752 759 штук, принадлежащих акционерному обществу "Зевс", а также взыскать одну обыкновенную акцию стоимостью 50 рублей, в количестве одной штуки, принадлежащей Полещуку Данииле Александровичу". Согласно открытым данным, уставной капитал порта составляет 237 миллионов 638 тысяч рублей – таким образом, взысканы 100% акций. Иск был подан Федеральной антимонопольной службой, которая настаивала на том, что группа лиц, включая иностранного инвестора, путем последовательных сделок установила контроль над ММРП. При этом рыбный порт имеет стратегическое знание "для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 11:02
Мурманск разорвал полувековые побратимские связи со шведским Лулео
Однако в порту не согласны с такими формулировками и настаивают, что "у акционеров АО, не совершивших преступления, отнимают акции предприятия без какой-либо компенсации со стороны государства". Как говорится в заявлении руководства порта, в 2015 году, акции находящегося в плачевном состоянии порта продали новому руководству за 14 миллионов долларов.
"Все сделки, которые ФАС оспаривала в рамках данного дела, совершались либо российскими физическими и юридическими лицами, либо иностранными лицами, но находящимися на момент совершения сделок под контролем российских граждан, имеющих налоговое резидентство РФ", - отмечают в порту и настаивают, что "нет никакого иностранного контроля, наносящего вред нашей стране и, тем более, ее обороноспособности".
"Конечно, мы будем и дальше противостоять в судах всех инстанций появлению такой арбитражной практики и призываем юристов России осмысленно готовиться к таким изменениям практики, которые предполагают отъем у бизнеса всего и без какой-либо компенсации", - резюмировали в порту.
Логотип компании Gazprom Germania (нынешнее название — Securing Energy for Europe) - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 17:40
"Нами правят нарушители!": немцы в шоке от национализации дочки "Газпрома"
 
ЭкономикаРоссияМурманская областьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала