https://ria.ru/20221017/murmansk-1824542264.html

Мурманский рыбный порт намерен обжаловать решение суда о национализации

Мурманский рыбный порт намерен обжаловать решение суда о национализации - РИА Новости, 17.10.2022

Мурманский рыбный порт намерен обжаловать решение суда о национализации

Руководство мурманского морского рыбного порта, 100% акций которого по решению арбитражного суда должны быть взысканы в пользу РФ, намерено обжаловать это... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:01

2022-10-17T11:01

2022-10-17T11:01

экономика

россия

мурманская область

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МУРМАНСК, 17 окт – РИА Новости. Руководство мурманского морского рыбного порта, 100% акций которого по решению арбитражного суда должны быть взысканы в пользу РФ, намерено обжаловать это решение во всех инстанциях, сообщила пресс-служба порта.В начале октября арбитражный суд Мурманской области постановил взыскать в доход РФ обыкновенные акции АО "Мурманский морской рыбный порт" (ММРП) "номинальной стоимостью 50 рублей каждая, в количестве 4 752 759 штук, принадлежащих акционерному обществу "Зевс", а также взыскать одну обыкновенную акцию стоимостью 50 рублей, в количестве одной штуки, принадлежащей Полещуку Данииле Александровичу". Согласно открытым данным, уставной капитал порта составляет 237 миллионов 638 тысяч рублей – таким образом, взысканы 100% акций. Иск был подан Федеральной антимонопольной службой, которая настаивала на том, что группа лиц, включая иностранного инвестора, путем последовательных сделок установила контроль над ММРП. При этом рыбный порт имеет стратегическое знание "для обеспечения обороны страны и безопасности государства".Однако в порту не согласны с такими формулировками и настаивают, что "у акционеров АО, не совершивших преступления, отнимают акции предприятия без какой-либо компенсации со стороны государства". Как говорится в заявлении руководства порта, в 2015 году, акции находящегося в плачевном состоянии порта продали новому руководству за 14 миллионов долларов."Все сделки, которые ФАС оспаривала в рамках данного дела, совершались либо российскими физическими и юридическими лицами, либо иностранными лицами, но находящимися на момент совершения сделок под контролем российских граждан, имеющих налоговое резидентство РФ", - отмечают в порту и настаивают, что "нет никакого иностранного контроля, наносящего вред нашей стране и, тем более, ее обороноспособности"."Конечно, мы будем и дальше противостоять в судах всех инстанций появлению такой арбитражной практики и призываем юристов России осмысленно готовиться к таким изменениям практики, которые предполагают отъем у бизнеса всего и без какой-либо компенсации", - резюмировали в порту.

https://ria.ru/20220929/murmansk-1820257877.html

https://ria.ru/20220922/sefe-1818752676.html

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экономика, россия, мурманская область, федеральная антимонопольная служба (фас россии)