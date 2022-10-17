https://ria.ru/20221017/murashko-1824738691.html
Мурашко вылетел в Ейск, где произошло крушение Су-34
Мурашко вылетел в Ейск, где произошло крушение Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022
Мурашко вылетел в Ейск, где произошло крушение Су-34
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вылетел в Ейск для оказания помощи пострадавшим в результате падения самолёта, в помощь местным медикам также... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:15
2022-10-17T21:15
2022-10-17T22:02
происшествия
михаил мурашко
краснодарский край
крушение су-34 в ейске
ейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вылетел в Ейск для оказания помощи пострадавшим в результате падения самолёта, в помощь местным медикам также направлена бригада специалистов федеральных медучреждений Минздрава, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета."Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вылетел в Ейск для организации оказания медицинской помощи пострадавшим в результате падения самолета", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в Ейск в помощь местным медикам направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России, в том числе хирурги, нейрохирурги, комбустиологи, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психологи, психиатры."Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь",- подчеркнул Кузнецов.
https://ria.ru/20221017/samolet-1824727544.html
https://ria.ru/20221017/su-34-1824708856.html
краснодарский край
ейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил мурашко, краснодарский край, крушение су-34 в ейске, ейск
Происшествия, Михаил Мурашко, Краснодарский край, Крушение Су-34 в Ейске, Ейск
21:15 17.10.2022 (обновлено: 22:02 17.10.2022)
Мурашко вылетел в Ейск, где произошло крушение Су-34
Мурашко вылетел в Ейск для оказания помощи пострадавшим в результате падения самолета
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вылетел в Ейск для оказания помощи пострадавшим в результате падения самолёта, в помощь местным медикам также направлена бригада специалистов федеральных медучреждений Минздрава, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34
упал в Ейске Краснодарского края
, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
"Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вылетел в Ейск для организации оказания медицинской помощи пострадавшим в результате падения самолета", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что в Ейск в помощь местным медикам направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России, в том числе хирурги, нейрохирурги, комбустиологи, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психологи, психиатры.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь",- подчеркнул Кузнецов.