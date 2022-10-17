https://ria.ru/20221017/murashko-1824738691.html

Мурашко вылетел в Ейск, где произошло крушение Су-34

Мурашко вылетел в Ейск, где произошло крушение Су-34 - РИА Новости, 17.10.2022

Мурашко вылетел в Ейск, где произошло крушение Су-34

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вылетел в Ейск для оказания помощи пострадавшим в результате падения самолёта, в помощь местным медикам также... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:15

2022-10-17T21:15

2022-10-17T22:02

происшествия

михаил мурашко

краснодарский край

крушение су-34 в ейске

ейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко вылетел в Ейск для оказания помощи пострадавшим в результате падения самолёта, в помощь местным медикам также направлена бригада специалистов федеральных медучреждений Минздрава, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета."Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко вылетел в Ейск для организации оказания медицинской помощи пострадавшим в результате падения самолета", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что в Ейск в помощь местным медикам направлена бригада специалистов федеральных учреждений Минздрава России, в том числе хирурги, нейрохирурги, комбустиологи, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психологи, психиатры."Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь",- подчеркнул Кузнецов.

https://ria.ru/20221017/samolet-1824727544.html

https://ria.ru/20221017/su-34-1824708856.html

краснодарский край

ейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

происшествия, михаил мурашко, краснодарский край, крушение су-34 в ейске, ейск