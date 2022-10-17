12:31 17.10.2022 (обновлено: 12:53 17.10.2022)
Обвиняемый в теракте на Крымском мосту мог быть сторонником Навального
Один из задержанных по делу о теракте на Крымском мосту мог быть сторонником Навального
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля
Железнодорожный состав с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Один из задержанных по делу о теракте на Крымском мосту может оказаться сторонником Алексея Навального, именно его логотип размещен на странице во "ВКонтакте" Дмитрия Тяжелых, обнаружил корреспондент РИА Новости.
Сам профиль закрыт, но видна аватарка, которая полностью дублирует один из логотипов соратников Навального.
В понедельник Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, в отношении Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря.
Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Первых пятерых фигурантов дела суд в Симферополе арестовал 13 октября – тоже по 8 декабря.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.
ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Задержаны восемь подозреваемых.