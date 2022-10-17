https://ria.ru/20221017/moskva-1824515291.html
Количество осветительных приборов на улицах Москвы превысило миллион
Количество осветительных приборов на улицах Москвы превысило миллион - РИА Новости, 17.10.2022
Количество осветительных приборов на улицах Москвы превысило миллион
Количество осветительных приборов в столице превысило 1 миллион, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T09:31
2022-10-17T09:31
2022-10-17T09:31
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общество
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Количество осветительных приборов в столице превысило 1 миллион, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжается масштабная работа по совершенствованию системы уличного освещения, для обеспечения безопасности горожан устанавливаем дополнительные фонари и уличные торшеры. В настоящее время число осветительных приборов превышает 1 миллион, из них 730 тысяч светильников относятся к наружному освещению и более 308 тысяч - к архитектурно-художественной подсветке", - отметил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что благодаря энергосберегающим технологиям и "умным" системам управления потребление электроэнергии на уличное освещение не растет."Ежегодно натриевые и галогеновые лампы меняем на светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году планируется замена 6,3 тысячи светильников, общее число светодиодных ламп в городе, включая установки архитектурно-художественной подсветки, приближается к 400 тысячам. Замена производится по мере выхода из строя и при истечении срока эксплуатации, все новое освещение сразу оснащается современными светильниками", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2018 года в российской столице реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей"."В светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями, что позволяет дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость и проверять напряжение. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки", - пояснил заммэра.
https://ria.ru/20221014/moskva-1823906965.html
https://ria.ru/20220922/avtomagistral-1819538302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Количество осветительных приборов на улицах Москвы превысило миллион
Заммэра Бирюков: количество осветительных приборов на улицах Москвы превысило миллион
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Количество осветительных приборов в столице превысило 1 миллион, сообщил
журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжается масштабная работа по совершенствованию системы уличного освещения, для обеспечения безопасности горожан устанавливаем дополнительные фонари и уличные торшеры. В настоящее время число осветительных приборов превышает 1 миллион, из них 730 тысяч светильников относятся к наружному освещению и более 308 тысяч - к архитектурно-художественной подсветке", - отметил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что благодаря энергосберегающим технологиям и "умным" системам управления потребление электроэнергии на уличное освещение не растет.
"Ежегодно натриевые и галогеновые лампы меняем на светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. В этом году планируется замена 6,3 тысячи светильников, общее число светодиодных ламп в городе, включая установки архитектурно-художественной подсветки, приближается к 400 тысячам. Замена производится по мере выхода из строя и при истечении срока эксплуатации, все новое освещение сразу оснащается современными светильниками", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2018 года в российской столице реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей".
"В светильники встраиваются специальные контроллеры - небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями, что позволяет дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость и проверять напряжение. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадки", - пояснил заммэра.