Народный фронт предупредил о мошенниках, использующих символику ОНФ
Народный фронт сообщил о мошенниках, которые используют символику ОНФ для сбора средств
Доставка гуманитарной помощи в Луганск. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Народный фронт собирает средства в свой фонд "Всё для Победы!" только на официальной странице, а все попытки мошенников "нажиться на сборах помощи военнослужащим в Донбассе" будут пресекаться вплоть до обращений в правоохранительные органы, заявили РИА Новости в ОНФ.
"Фонд "Все для Победы!" стал популярным благодаря отзывчивости, неравнодушию россиян и безопасности платежей и прозрачности финансовых потоков. Привлечение средств ведется только способами, указанными на официальной странице проекта - сайте pobeda.onf.ru, там размещены реквизиты фонда и QR-коды, индивидуальные для каждого сбора, которыми делятся кураторы сборов в своих соцсетях", - приводят в пресс-службе Народного фронта слова замруководителя исполкома Сергея Горбунова.
21 сентября, 16:12ОНФ проведет акцию в поддержку решения президента о референдумах
Отмечается, что Народный фронт внимательно отслеживает попытки "нажиться на сборах помощи военнослужащим в Донбассе" - они будут пресекаться вплоть до обращений в правоохранительные органы.
"Народный фронт будет пресекать использование символики и названия фонда "Все для Победы!" для мошенничества и распространения фейков. В социальных сетях активизировались недобросовестные организации, которые собирают деньги на свои банковские карточки, пользуясь символикой и именем Народного фронта и фонда "Все для Победы!", - уточнили в пресс-службе.
Как отметили в ОНФ, в ряде регионов от недобросовестных организаций уже появились группы в социальных сетях по гуманитарному сбору, где используются иллюстрации проекта "Всё для Победы!", а также название "Народный фронт".