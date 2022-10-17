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Народный фронт предупредил о мошенниках, использующих символику ОНФ - РИА Новости, 17.10.2022
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Народный фронт предупредил о мошенниках, использующих символику ОНФ
Народный фронт предупредил о мошенниках, использующих символику ОНФ - РИА Новости, 17.10.2022
Народный фронт предупредил о мошенниках, использующих символику ОНФ
Народный фронт собирает средства в свой фонд "Всё для Победы!" только на официальной странице, а все попытки мошенников "нажиться на сборах помощи... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:09
2022-10-17T11:09
общество
общероссийский народный фронт
сергей горбунов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Народный фронт собирает средства в свой фонд "Всё для Победы!" только на официальной странице, а все попытки мошенников "нажиться на сборах помощи военнослужащим в Донбассе" будут пресекаться вплоть до обращений в правоохранительные органы, заявили РИА Новости в ОНФ."Фонд "Все для Победы!" стал популярным благодаря отзывчивости, неравнодушию россиян и безопасности платежей и прозрачности финансовых потоков. Привлечение средств ведется только способами, указанными на официальной странице проекта - сайте pobeda.onf.ru, там размещены реквизиты фонда и QR-коды, индивидуальные для каждого сбора, которыми делятся кураторы сборов в своих соцсетях", - приводят в пресс-службе Народного фронта слова замруководителя исполкома Сергея Горбунова.Отмечается, что Народный фронт внимательно отслеживает попытки "нажиться на сборах помощи военнослужащим в Донбассе" - они будут пресекаться вплоть до обращений в правоохранительные органы."Народный фронт будет пресекать использование символики и названия фонда "Все для Победы!" для мошенничества и распространения фейков. В социальных сетях активизировались недобросовестные организации, которые собирают деньги на свои банковские карточки, пользуясь символикой и именем Народного фронта и фонда "Все для Победы!", - уточнили в пресс-службе.Как отметили в ОНФ, в ряде регионов от недобросовестных организаций уже появились группы в социальных сетях по гуманитарному сбору, где используются иллюстрации проекта "Всё для Победы!", а также название "Народный фронт".
https://ria.ru/20220921/miting-1818460064.html
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html
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общество, общероссийский народный фронт, сергей горбунов
Общество, Общероссийский народный фронт, Сергей Горбунов
11:09 17.10.2022
 
Народный фронт предупредил о мошенниках, использующих символику ОНФ

Народный фронт сообщил о мошенниках, которые используют символику ОНФ для сбора средств

© РИА Новости / Максим ЗахаровДоставка гуманитарной помощи в Луганск
Доставка гуманитарной помощи в Луганск - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Доставка гуманитарной помощи в Луганск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Народный фронт собирает средства в свой фонд "Всё для Победы!" только на официальной странице, а все попытки мошенников "нажиться на сборах помощи военнослужащим в Донбассе" будут пресекаться вплоть до обращений в правоохранительные органы, заявили РИА Новости в ОНФ.
"Фонд "Все для Победы!" стал популярным благодаря отзывчивости, неравнодушию россиян и безопасности платежей и прозрачности финансовых потоков. Привлечение средств ведется только способами, указанными на официальной странице проекта - сайте pobeda.onf.ru, там размещены реквизиты фонда и QR-коды, индивидуальные для каждого сбора, которыми делятся кураторы сборов в своих соцсетях", - приводят в пресс-службе Народного фронта слова замруководителя исполкома Сергея Горбунова.
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Отмечается, что Народный фронт внимательно отслеживает попытки "нажиться на сборах помощи военнослужащим в Донбассе" - они будут пресекаться вплоть до обращений в правоохранительные органы.
"Народный фронт будет пресекать использование символики и названия фонда "Все для Победы!" для мошенничества и распространения фейков. В социальных сетях активизировались недобросовестные организации, которые собирают деньги на свои банковские карточки, пользуясь символикой и именем Народного фронта и фонда "Все для Победы!", - уточнили в пресс-службе.
Как отметили в ОНФ, в ряде регионов от недобросовестных организаций уже появились группы в социальных сетях по гуманитарному сбору, где используются иллюстрации проекта "Всё для Победы!", а также название "Народный фронт".
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ОбществоОбщероссийский народный фронтСергей Горбунов
 
 
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