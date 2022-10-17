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Лежбищу моржей в ЯНАО могут присвоить статус особо охраняемой территории - РИА Новости, 17.10.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221017/morzhi-1824636279.html
Лежбищу моржей в ЯНАО могут присвоить статус особо охраняемой территории
Лежбищу моржей в ЯНАО могут присвоить статус особо охраняемой территории - РИА Новости, 17.10.2022
Лежбищу моржей в ЯНАО могут присвоить статус особо охраняемой территории
Лежбищу моржей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) могут присвоить статус особо охраняемой территории, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:15
2022-10-17T16:15
ямало-ненецкий автономный округ
карское море
ямал
российская академия наук
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Лежбищу моржей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) могут присвоить статус особо охраняемой территории, сообщает пресс-служба губернатора региона.Ямальское лежбище моржей считается самой крупной концентрацией атлантических моржей в мире. В прошлом году в округе была запущена трехлетняя программа по изучению уникального лежбища краснокнижных животных."Специалисты управления охраны животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО и ученые Научного стационара Института экологии растений и животных УрО РАН исследуют лежбище атлантических моржей в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря. Территории планируют придать статус особо охраняемой", - говорится в сообщенииТакие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность единственного материкового лежбища краснокнижного животного. На особо охраняемой природной территории ограничено ведение хозяйственной деятельности."Ямальское лежбище моржей – уникальное в мире природное явление. Наша задача не просто сберечь его, но обеспечить условия для постоянного наблюдения за краснокнижными животными, в том числе туристами. Поэтому помимо проработки вопроса о придании территории особо охраняемого статуса, продумываем возможность установки на территории лежбища объектов для скрытого наблюдения за животными", - приводятся в сообщении слова начальника отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Виталия Борисюка.Сегодня на Ямале находятся 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – это более 10% от общей площади региона. Статусом ООПТ федерального значения обладают Верхне-Тазовский и Гыданский национальные парки. Остальные 12 территорий имеют статус ООПТ регионального значения. В том числе природный парк "Ингилор" и геологический памятник природы Харбейский, которые станут частью ямальского туристического кластера, уточняют власти.
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карское море, ямал, российская академия наук, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Карское море, Ямал, Российская академия наук, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
16:15 17.10.2022
 

Лежбищу моржей в ЯНАО могут присвоить статус особо охраняемой территории

CC BY-SA 4.0 / Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа / Лежбище моржей в Ямало-Ненецком автономном округе
Лежбище моржей в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа /
Лежбище моржей в Ямало-Ненецком автономном округе
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Лежбищу моржей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) могут присвоить статус особо охраняемой территории, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Ямальское лежбище моржей считается самой крупной концентрацией атлантических моржей в мире. В прошлом году в округе была запущена трехлетняя программа по изучению уникального лежбища краснокнижных животных.
"Специалисты управления охраны животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО и ученые Научного стационара Института экологии растений и животных УрО РАН исследуют лежбище атлантических моржей в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря. Территории планируют придать статус особо охраняемой", - говорится в сообщении
Такие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность единственного материкового лежбища краснокнижного животного. На особо охраняемой природной территории ограничено ведение хозяйственной деятельности.
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"Ямальское лежбище моржей – уникальное в мире природное явление. Наша задача не просто сберечь его, но обеспечить условия для постоянного наблюдения за краснокнижными животными, в том числе туристами. Поэтому помимо проработки вопроса о придании территории особо охраняемого статуса, продумываем возможность установки на территории лежбища объектов для скрытого наблюдения за животными", - приводятся в сообщении слова начальника отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Виталия Борисюка.
Сегодня на Ямале находятся 14 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – это более 10% от общей площади региона. Статусом ООПТ федерального значения обладают Верхне-Тазовский и Гыданский национальные парки. Остальные 12 территорий имеют статус ООПТ регионального значения. В том числе природный парк "Ингилор" и геологический памятник природы Харбейский, которые станут частью ямальского туристического кластера, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округКарское мореЯмалРоссийская академия наукЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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