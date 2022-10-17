https://ria.ru/20221017/morozovy-1824618546.html
Пушкинский музей продлит часы работы из-за интереса к Морозовской коллекции
Пушкинский музей продлит часы работы из-за интереса к Морозовской коллекции - РИА Новости, 17.10.2022
Пушкинский музей продлит часы работы из-за интереса к Морозовской коллекции
ГМИИ имени Пушкина продлит часы работы до 22 часов из-за большого количества желающих увидеть выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых",... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:45
2022-10-17T14:45
2022-10-17T17:05
культура
новости культуры
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина продлит часы работы до 22 часов из-за большого количества желающих увидеть выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", сообщает в официальном Telegram-канале музея."С 18 по 30 октября Главное здание Пушкинского музея будет работать для посетителей до 22:00. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих увидеть выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", – говорится в публикации.Отмечается, что вход в Главное здание и кассы будет осуществляться до 21 часа, при этом "режим работы экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков для посетителей не меняется". В субботу, 22 октября, Главное здание будет работать в обычном режиме до 20 часов.Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" открылась 28 июня. В экспозицию вошли 73 работы из Эрмитажа, 71 – из Третьяковской галереи и 113 – из ГМИИ.Всего на выставке представлено более 600 экспонатов, в числе которых около 260 произведений живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы. Выставка завершится 30 октября.
https://ria.ru/20220629/muzei-1798800168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки, куда сходить
Культура, Новости культуры, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Выставки, куда сходить
14:45 17.10.2022 (обновлено: 17:05 17.10.2022)
Пушкинский музей продлит часы работы из-за интереса к Морозовской коллекции
ГМИИ имени Пушкина продлит часы работы из-за популярности выставки Морозовской коллекции
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина продлит часы работы до 22 часов из-за большого количества желающих увидеть выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", сообщает в официальном Telegram-канале музея.
"С 18 по 30 октября Главное здание Пушкинского музея будет работать для посетителей до 22:00. Такое решение принято в связи с большим количеством желающих увидеть выставку "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых", – говорится в публикации.
Отмечается, что вход в Главное здание и кассы будет осуществляться до 21 часа, при этом "режим работы экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков для посетителей не меняется". В субботу, 22 октября, Главное здание будет работать в обычном режиме до 20 часов.
Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" открылась 28 июня. В экспозицию вошли 73 работы из Эрмитажа, 71 – из Третьяковской галереи и 113 – из ГМИИ.
Всего на выставке представлено более 600 экспонатов, в числе которых около 260 произведений живописи, графики и скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы. Выставка завершится 30 октября.