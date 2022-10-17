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Президент Молдавии заявила о готовности к защите страны - РИА Новости, 17.10.2022
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Президент Молдавии заявила о готовности к защите страны
Президент Молдавии заявила о готовности к защите страны - РИА Новости, 17.10.2022
Президент Молдавии заявила о готовности к защите страны
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика готова воспользоваться мерами защиты в случае возможного посягательства на территориальную целостность и... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T13:11
2022-10-17T13:21
в мире
майя санду
молдавия
россия
черное море
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика готова воспользоваться мерами защиты в случае возможного посягательства на территориальную целостность и суверенитет республики со стороны РФ.Ранее пресс-службы минобороны Молдавии сообщила, что 10 октября над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства."Безопасность наших граждан - это приоритет, мы с первых недель войны просили партнеров помочь нам консолидировать возможности в области обороны. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем, но если Россия рискнет посягать на суверенитет и территориальную целостность Молдавии, то мы воспользуемся мерами защиты", - заявила Санду в ответ на просьбу журналистов прокомментировать этот инцидент.По ее словам, власти ведут переговоры с партнерами об усилении оборонной сферы, но пока не готовы огласить детали.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.
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в мире, майя санду, молдавия, россия, черное море
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия, Черное море
13:11 17.10.2022 (обновлено: 13:21 17.10.2022)
 
Президент Молдавии заявила о готовности к защите страны

Санду утверждает о готовности защищать Молдавию от "посягательства России"

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика готова воспользоваться мерами защиты в случае возможного посягательства на территориальную целостность и суверенитет республики со стороны РФ.
Ранее пресс-службы минобороны Молдавии сообщила, что 10 октября над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства.
"Безопасность наших граждан - это приоритет, мы с первых недель войны просили партнеров помочь нам консолидировать возможности в области обороны. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем, но если Россия рискнет посягать на суверенитет и территориальную целостность Молдавии, то мы воспользуемся мерами защиты", - заявила Санду в ответ на просьбу журналистов прокомментировать этот инцидент.
По ее словам, власти ведут переговоры с партнерами об усилении оборонной сферы, но пока не готовы огласить детали.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 14:30
МО Молдавии: российская ракета не пересекала воздушное пространство страны
 
В миреМайя СандуМолдавияРоссияЧерное море
 
 
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