https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824584825.html

Президент Молдавии заявила о готовности к защите страны

Президент Молдавии заявила о готовности к защите страны - РИА Новости, 17.10.2022

Президент Молдавии заявила о готовности к защите страны

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика готова воспользоваться мерами защиты в случае возможного посягательства на территориальную целостность и... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T13:11

2022-10-17T13:11

2022-10-17T13:21

в мире

майя санду

молдавия

россия

черное море

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика готова воспользоваться мерами защиты в случае возможного посягательства на территориальную целостность и суверенитет республики со стороны РФ.Ранее пресс-службы минобороны Молдавии сообщила, что 10 октября над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства."Безопасность наших граждан - это приоритет, мы с первых недель войны просили партнеров помочь нам консолидировать возможности в области обороны. Я надеюсь, что мы до этого не дойдем, но если Россия рискнет посягать на суверенитет и территориальную целостность Молдавии, то мы воспользуемся мерами защиты", - заявила Санду в ответ на просьбу журналистов прокомментировать этот инцидент.По ее словам, власти ведут переговоры с партнерами об усилении оборонной сферы, но пока не готовы огласить детали.Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.

https://ria.ru/20221011/moldaviya-1823129609.html

молдавия

россия

черное море

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в мире, майя санду, молдавия, россия, черное море