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Санду заявила, что россияне проходят спецпроверку при въезде в Молдавию - РИА Новости, 17.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824578993.html
Санду заявила, что россияне проходят спецпроверку при въезде в Молдавию
Санду заявила, что россияне проходят спецпроверку при въезде в Молдавию - РИА Новости, 17.10.2022
Санду заявила, что россияне проходят спецпроверку при въезде в Молдавию
Спецорганы Молдавии дополнительно проверяют всех граждан РФ, которые приезжают в республику, чтобы контролировать ситуацию в сфере безопасности, заявила в... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T12:57
2022-10-17T12:57
туризм
в мире
майя санду
игорь гросу
молдавия
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Спецорганы Молдавии дополнительно проверяют всех граждан РФ, которые приезжают в республику, чтобы контролировать ситуацию в сфере безопасности, заявила в понедельник президент страны Майя Санду.Ранее спикер парламента Игорь Гросу заявил, что органы безопасности Молдавии изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать тех, кто приезжает из России с недобрыми намерениями."Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну. В отношении граждан РФ существуют специальные механизмы, которые обеспечивают нашу безопасность", - заявила Санду.По ее словам, на данный момент ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем.
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в мире, майя санду, игорь гросу, молдавия, россия, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Майя Санду, Игорь Гросу, Молдавия, Россия, Туризм, Новости - Туризм
12:57 17.10.2022
 
Санду заявила, что россияне проходят спецпроверку при въезде в Молдавию

Санду заявила, что спецорганы дополнительно проверяют россиян при въезде в Молдавию

© Sputnik / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Спецорганы Молдавии дополнительно проверяют всех граждан РФ, которые приезжают в республику, чтобы контролировать ситуацию в сфере безопасности, заявила в понедельник президент страны Майя Санду.
Ранее спикер парламента Игорь Гросу заявил, что органы безопасности Молдавии изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать тех, кто приезжает из России с недобрыми намерениями.
"Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну. В отношении граждан РФ существуют специальные механизмы, которые обеспечивают нашу безопасность", - заявила Санду.
По ее словам, на данный момент ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем.
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