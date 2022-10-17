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Санду заявила, что россияне проходят спецпроверку при въезде в Молдавию

Санду заявила, что россияне проходят спецпроверку при въезде в Молдавию - РИА Новости, 17.10.2022

Санду заявила, что россияне проходят спецпроверку при въезде в Молдавию

Спецорганы Молдавии дополнительно проверяют всех граждан РФ, которые приезжают в республику, чтобы контролировать ситуацию в сфере безопасности, заявила в... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:57

2022-10-17T12:57

2022-10-17T12:57

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Спецорганы Молдавии дополнительно проверяют всех граждан РФ, которые приезжают в республику, чтобы контролировать ситуацию в сфере безопасности, заявила в понедельник президент страны Майя Санду.Ранее спикер парламента Игорь Гросу заявил, что органы безопасности Молдавии изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать тех, кто приезжает из России с недобрыми намерениями."Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну. В отношении граждан РФ существуют специальные механизмы, которые обеспечивают нашу безопасность", - заявила Санду.По ее словам, на данный момент ситуация в сфере безопасности в стране находится под контролем.

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