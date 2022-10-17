https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824562892.html

Экс-президент Молдавии Додон осудил разгон мирного митинга оппозиции

Экс-президент Молдавии Додон осудил разгон мирного митинга оппозиции - РИА Новости, 17.10.2022

Экс-президент Молдавии Додон осудил разгон мирного митинга оппозиции

Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил санкционированный нынешними властями страны разгон в воскресенье мирного митинга оппозиции в Кишиневе. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:12

2022-10-17T12:12

2022-10-17T12:12

в мире

игорь додон

майя санду

кишинев

молдавия

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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон осудил санкционированный нынешними властями страны разгон в воскресенье мирного митинга оппозиции в Кишиневе.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября, манифестанты установили палатки в сквере перед парламентом и напротив дворца президента. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа сотрудники полиции вместе со спецназом попросили людей убрать палатки, а зачем начали принудительно их демонтировать. Палатки, пять недель стоявшие в центре Кишинева, были свалены в кучу посреди проезжей части, затем их погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении. Партия "Шор" обвинила полицию в злоупотреблениях и намерена подать жалобу в прокуратуру."Президент Майя Санду сделала то, что ещё никто себе не позволял из руководителей республики. Разгон протестующих и демонтаж палаточного городка в центре Кишинёва – издевательство над людьми", - сказал Додон журналистам в понедельник.Политик приветствовал решение о консолидации представителей восьми оппозиционных партий."Убежден, что сейчас нужно отложить в сторону все разногласия между теми или иными политическими силами. Всем нужно консолидироваться против режима Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", - заявил Додон.В понедельник началось слушание уголовного дела против него, заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы Додоном для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Эта история получила название "кулек", так как крупная сумма, по версии следствия, находилась в черном полиэтиленовом пакете. Политик не признает свою вину, дело он называет сфабрикованным. Додон также настаивает на открытом рассмотрении дела в суде.

https://ria.ru/20221016/shor-1824479133.html

https://ria.ru/20221016/palatki-1824461411.html

https://ria.ru/20221016/moldaviya-1824397895.html

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в мире, игорь додон, майя санду, кишинев, молдавия