https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824544306.html

Сторонники партии "Шор" вновь собрались в центре Кишинева

Сторонники партии "Шор" вновь собрались в центре Кишинева - РИА Новости, 17.10.2022

Сторонники партии "Шор" вновь собрались в центре Кишинева

Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор", чей палаточный городок снесла полиция, вновь собрались в центре Кишинева, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T11:12

2022-10-17T11:12

2022-10-17T12:05

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КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор", чей палаточный городок снесла полиция, вновь собрались в центре Кишинева, сообщил корреспондент РИА Новости.Активисты пришли в сквер перед театром оперы и балета. Это стихийный митинг, у протестующих нет флагов или транспарантов, только несколько самодельных плакатов с призывом бороться против диктатуры президента.Он отметил, что власти поспешили убрать протестующих, поскольку готовились к приезду президента Грузии Саломе Зурабишвили.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа полиция и спецназ попросили людей очистить проезжую часть, а затем начали принудительно демонтировать палатки.Власти Молдавии 13 октября утвердили новые правила проведения уличных акций на время действующего с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акции не должны продолжаться больше четырех часов. При серьезных нарушениях общественного порядка полиция имеет право потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывает беспрецедентный рост цен на газ, другие энергоресурсы и продукты, а также падение уровня жизни. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом, указывает на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление.

https://ria.ru/20221016/shor-1824479133.html

https://ria.ru/20221012/yabloki-1823486749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кишинев, молдавия