Рейтинг@Mail.ru
Сторонники партии "Шор" вновь собрались в центре Кишинева - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/moldaviya-1824544306.html
Сторонники партии "Шор" вновь собрались в центре Кишинева
Сторонники партии "Шор" вновь собрались в центре Кишинева - РИА Новости, 17.10.2022
Сторонники партии "Шор" вновь собрались в центре Кишинева
Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор", чей палаточный городок снесла полиция, вновь собрались в центре Кишинева, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T11:12
2022-10-17T12:05
в мире
кишинев
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818367781_0:9:1350:768_1920x0_80_0_0_09a9fa0ed14b408680bc2c90ea690c74.jpg
КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор", чей палаточный городок снесла полиция, вновь собрались в центре Кишинева, сообщил корреспондент РИА Новости.Активисты пришли в сквер перед театром оперы и балета. Это стихийный митинг, у протестующих нет флагов или транспарантов, только несколько самодельных плакатов с призывом бороться против диктатуры президента.Он отметил, что власти поспешили убрать протестующих, поскольку готовились к приезду президента Грузии Саломе Зурабишвили.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа полиция и спецназ попросили людей очистить проезжую часть, а затем начали принудительно демонтировать палатки.Власти Молдавии 13 октября утвердили новые правила проведения уличных акций на время действующего с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акции не должны продолжаться больше четырех часов. При серьезных нарушениях общественного порядка полиция имеет право потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывает беспрецедентный рост цен на газ, другие энергоресурсы и продукты, а также падение уровня жизни. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом, указывает на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление.
https://ria.ru/20221016/shor-1824479133.html
https://ria.ru/20221012/yabloki-1823486749.html
https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818367781_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_7dd762d386b5e1a56e461fb946abf4c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
11:12 17.10.2022 (обновлено: 12:05 17.10.2022)
 
Сторонники партии "Шор" вновь собрались в центре Кишинева

Сторонники партии "Шор" собрались в центре Кишинева после разгона палаточного городка

© Sputnik / Родион ПрокаПалаточный городок у здания парламента в Кишиневе
Палаточный городок у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Sputnik / Родион Прока
Палаточный городок у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Сторонники оппозиционной молдавской партии "Шор", чей палаточный городок снесла полиция, вновь собрались в центре Кишинева, сообщил корреспондент РИА Новости.
Активисты пришли в сквер перед театром оперы и балета. Это стихийный митинг, у протестующих нет флагов или транспарантов, только несколько самодельных плакатов с призывом бороться против диктатуры президента.
"Вчера был полный беспредел со стороны власти по отношению к гражданам Молдавии, сегодня власть полностью дирижирует людьми в своих интересах. Сегодня кордон полиции окружил администрацию президента и парламент, но ни в одной цивилизованной стране мира не может быть диктатуры", — заявил представитель "Шор" Юрий Кузнецов.
Он отметил, что власти поспешили убрать протестующих, поскольку готовились к приезду президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
Вчера, 23:20
Лидер молдавской партии "Шор" обвинил Санду в нарушении конституции
Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа полиция и спецназ попросили людей очистить проезжую часть, а затем начали принудительно демонтировать палатки.
Власти Молдавии 13 октября утвердили новые правила проведения уличных акций на время действующего с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акции не должны продолжаться больше четырех часов. При серьезных нарушениях общественного порядка полиция имеет право потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.
Акция протеста против антироссийской политики в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 18:39
В Кишиневе перед зданием Минсельхоза выгрузили более тонны яблок
Возмущение протестующих вызывает беспрецедентный рост цен на газ, другие энергоресурсы и продукты, а также падение уровня жизни. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом, указывает на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.
Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление.
Акция протеста сторонников И. Додона в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 08:00
"Запад не поможет". Молдавию готовят к оккупации
 
В миреКишиневМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала