https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824727109.html

Мобилизованным из Петербурга начали перечислять единовременные выплаты

Мобилизованным из Петербурга начали перечислять единовременные выплаты - РИА Новости, 17.10.2022

Мобилизованным из Петербурга начали перечислять единовременные выплаты

Власти Санкт-Петербурга начали перечислять единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона, а также добровольцам по 300 тысяч... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T21:04

2022-10-17T21:04

2022-10-17T21:04

общество

александр беглов

сергей шойгу

россия

санкт-петербург

частичная мобилизация в россии

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга начали перечислять единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона, а также добровольцам по 300 тысяч рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов."Постановлением городского правительства принято решение о выплатах мобилизованным по 100 тысяч рублей, добровольцам по 300 тысяч. Перечисление средств уже началось", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор также отметил, что городские власти продолжают оказывать комплексную социальную поддержку семьям участников специальной военной операции. Он напомнил, что детям мобилизованных предоставлено бесплатное питание в школах (завтрак и обед), бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатные путевки в лагеря отдыха, а также предоставлено первоочередное устройство в школы и детские сады.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221017/peterburg-1824607609.html

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824560579.html

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общество, александр беглов, сергей шойгу, россия, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии, украина