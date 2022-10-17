https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824727109.html
Мобилизованным из Петербурга начали перечислять единовременные выплаты
Мобилизованным из Петербурга начали перечислять единовременные выплаты - РИА Новости, 17.10.2022
Мобилизованным из Петербурга начали перечислять единовременные выплаты
Власти Санкт-Петербурга начали перечислять единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона, а также добровольцам по 300 тысяч... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T21:04
2022-10-17T21:04
2022-10-17T21:04
общество
александр беглов
сергей шойгу
россия
санкт-петербург
частичная мобилизация в россии
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга начали перечислять единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей мобилизованным жителям региона, а также добровольцам по 300 тысяч рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов."Постановлением городского правительства принято решение о выплатах мобилизованным по 100 тысяч рублей, добровольцам по 300 тысяч. Перечисление средств уже началось", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор также отметил, что городские власти продолжают оказывать комплексную социальную поддержку семьям участников специальной военной операции. Он напомнил, что детям мобилизованных предоставлено бесплатное питание в школах (завтрак и обед), бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатные путевки в лагеря отдыха, а также предоставлено первоочередное устройство в школы и детские сады.С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221017/peterburg-1824607609.html
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общество, александр беглов, сергей шойгу, россия, санкт-петербург, частичная мобилизация в россии, украина
Общество, Александр Беглов, Сергей Шойгу, Россия, Санкт-Петербург, Частичная мобилизация в России, Украина
Мобилизованным из Петербурга начали перечислять единовременные выплаты
Глава Петербурга Беглов: мобилизованным начали перечислять единовременные выплаты